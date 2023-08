Węgiel to drożeje, to tanieje - w zależności od rodzaju

W czerwcu tego roku krajowy węgiel dla energetyki podrożał o 3,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a węgiel dla ciepłownictwa potaniał o 11,7 proc.

Pierwszego sierpnia katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podał dane za czerwiec. Publikuje on indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla. Pierwszy z nich indeks PSCMI1 określa ceny węgla z krajowych kopalń dla energetyki, a z kolei PSCMI2 - węgla dla ciepłownictwa.

- Indeks PSCMI1 w czerwcu 2023 roku poprawił swój wynik o 3,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 738,61 zł/t (w ujęciu jakościowym 34,18 zł/GJ). W porównaniu z czerwcem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 113,6 proc.

Indeks PSCMI2 w czerwcu 2023 r. pogorszył swój wynik o 11,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 912,03 zł/t (w ujęciu jakościowym 37,04 zł/GJ). W porównaniu z czerwcem 2022 r. wynik ten jest wciąż lepszy o 116,2 proc. - zaznaczono w komunikacie.

Średnia wartość indeksu PSCMI1 dla II kwartału 2023 roku wyniosła 718,04 zł/t. W porównaniu z II kwartałem poprzedniego roku urósł on o 110,5 proc., a w porównaniu kwartał do kwartału o 2,5 proc. Średnia wartość indeksu PSCMI2 dla II kwartału 2023 roku wyniosła 1 016,27 zł/t. W porównaniu z II kwartałem poprzedniego roku wzrósł on o 129,3 proc., a w porównaniu kwartał do kwartału zmalał o 3,69 proc.

Czerwiec przyniósł znaczne obniżki cen węgla na międzynarodowych rynkach.

Ceny węgla w portach ARA zmalały prawie o 25 proc. w porównaniu do maja 2023 roku. Międzynarodowy rynek węgla w czerwcu cechował się spadkiem cen węgla energetycznego do poziomów nienotowanych od wielu miesięcy.

Główną przyczyną tego zjawiska był słabnący popyt wynikający z dużej ilości zapasów zgromadzonych przez głównych uczestników rynku jak również spadające ceny skroplonego gazu ziemnego.

Spadki odnotowały wszystkie główne gatunki węgla pochodzące zarówno od producentów z Indonezji jak i Australii. Jedynie ceny surowca pochodzącego z Republiki Południowej Afryki odnotowały niewielki wzrost w połowie czerwca.