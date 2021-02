Węgiel to dziś za mało. JSW powinna stawiać kolejne "nogi"

- Trzeba się zastanowić, dlaczego do tej pory nie wybudowano u nas zakładu przetwórstwa smoły. A przecież warto na takim przetwarzaniu zarabiać w Polsce. Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej zbudowanie „kolejnej nogi”, związanej z przetwórstwem smoły, dałoby ciekawą perspektywę - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Zygmunt Łukaszczyk, adiunkt na Politechnice Śląskiej, były wojewoda śląski, były prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

Warto wziąć się za metan w powietrzu wentylacyjnym

Wskazuje przy tym, ze na węgiel koksowy - znajdujący się na unijnej liście surowców strategicznych - jeszcze długo będzie zapotrzebowanie, bowiem jest on potrzebny do produkcji stali.- A wiadomo, że nie sposób obecnie wyobrazić sobie współczesnego przemysłu bez stali. Zatem perspektywy przed Jastrzębską Spółka Węglową są całkiem niezłe. JSW pozostanie de facto jedynym graczem na rynku węgla koksowego w Unii Europejskiej, zważywszy na to, że niebawem Czesi mają zamknąć swoje kopalnie - podkreśla Zygmunt Łukaszczyk.I zaznacza, że spoglądając w przyszłość JSW - trzeba uwzględniać skale makro.- Ważny jest łańcuch powiązań w kontekście produkcji stali w Europie, w kontekście takich branż, jak automotive czy AGD - zaznacza Łukaszczyk. - Ponadto, kolejna sprawa - nie wolno zapominać też o metanie. Warto tutaj dokonać swoistej ucieczki do przodu i zająć się kwestią możliwości zagospodarowania na cele energetyczne metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym - dodaje.Wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest bardzo istotne z przyczyn gospodarczych, co znalazło odzwierciedlenie w Prawie geologicznym i górniczym, zaliczającym metan z pokładów węgla do kopalin podstawowych, a także z powodów ekologicznych, bowiem emisja między innymi metanu do atmosfery przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego.Gdyby objęto emisję metanu do atmosfery unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) znacząco podniosłoby to koszty wydobycia węgla kamiennego. Istnieje zatem pole do zwiększenia skali zagospodarowania metanu.Metan jest cennym surowcem energetycznym, a z drugiej strony wywiera negatywny wpływ na środowisko.- Zatem ucieczka technologiczna do przodu, w zakresie zagospodarowania metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym, mogłaby także być dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej swoistym nowym otwarciem - zaznacza Zygmunt Łukaszczyk. - Jastrzębska Spółka Węglowa pokazałyby bowiem, że wpisuje się w ów zielony zwrot - zagospodarowując i wykorzystując metan zawarty w powietrzu wentylacyjnym - podsumowuje Zygmunt Łukaszczyk.W 2020 roku kopalnie JSW wyprodukowały ok. 14,4 mln ton węgla, wobec 14,8 mln ton rok wcześniej. Na ubiegłoroczne wyniki Grupy JSW, która od stycznia do września 2020 roku miała blisko 1,1 mld zł straty, wpłynęło gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej w efekcie pandemii koronawirusa, osłabienie popytu i spadek produkcji stali oraz zmniejszenie zapotrzebowania na surowce do jej wytwarzania.Zobacz również: Komentarze po wyborze Barbary Piontek na prezesa JSW. Wielkie wyzwanie, ale i ogromna szansa W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku Grupa JSW odnotowała 1 mld 88,6 mln zł straty netto wobec 704,4 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody Grupy JSW ze sprzedaży spadły w trzech kwartałach o 24,5 proc.Spadek przychodów był efektem kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, która spowodowała zmniejszenie popytu na węgiel koksowy i koks oraz wpłynęła na spadek cen tych surowców. Pandemia koronawirusa wiosną 2020 roku przełożyła się na zatrzymanie przeważającej części przemysłu, w tym podmiotów z branży hutniczej czy branży automotive, co mocno uderzyło w JSW.Czytaj także: Przed JSW kusząca wizja bycia monopolistą w Unii