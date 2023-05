Węgiel to suwerenność. Tak mówią w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Węgiel zachowa aktywniej rolę stabilizowania dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Pozwoli to na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji w regionach historycznie zależnych od węgla.

Ważna rola węgla w Polsce wynika historycznie z jego wysokiego udziału w miksie energetycznym.

W aktualizacji Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2040 roku zmiana polega na projektowaniu miksu pod kątem bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarki, czyli cen energii oraz w trosce o sprawiedliwą transformację.

W polskiej energetyce dzisiaj węgiel odpowiada za ok. 70 proc. wytworzonej energii elektrycznej.

Po 2032-2033 r., gdy rozpocznie się eksploatacja energetyki jądrowej, węgiel w dalszym ciągu, choć w mniejszej ilości, będzie elementem zdywersyfikowanego miksu energetycznego Polski

- Celem PEP jest zdywersyfikowanie miksu tak, aby nawet wyłączenie jednej z technologii wytwarzania energii pozwalało na dalsze działanie systemu. Tak stało się w zakresie gazu ziemnego, którego rolę zredukowaliśmy - wskazywał Wojciech Krawczyk, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Dodaliśmy filar suwerenności energetycznej kraju w oparciu o węgiel. Po 2032-2033 r., gdy rozpocznie się eksploatacja energetyki jądrowej, węgiel w dalszym ciągu, choć w mniejszej ilości, będzie elementem zdywersyfikowanego miksu energetycznego Polski. Rodzi to takie wyzwania, jak konieczność utrzymywania jednostek węglowych w gotowości. Trwają prace nad koncepcją finansowania tych aktywów, jeśli nie będą mogły utrzymać się samodzielnie. Węgiel zachowa aktywniej rolę stabilizowania dla OZE. Pozwoli to na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji w regionach historycznie zależnych od węgla - mówił Krawczyk.

- Powinniśmy pamiętać, że w przypadku strategicznych gałęzi gospodarki, jak energetyka, do rachunku ekonomicznego trzeba dodać ryzyka, bo każda kilowatogodzina niedostarczonej energii kosztuje w rezultacie dużo więcej, niż można sobie wyobrazić - podkreślił Krawczyk.

- Aktualizacje PEP są cykliczne, przypomina to trochę śledzenie ruchomego celu i po wdrożeniu nowych technologii znów będziemy dynamicznie dostosowywać treść PEP. Jednak suwerenność energetyczna pozostanie nadal na pierwszym miejscu - zaznaczył Wojciech Krawczyk.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój OZE

- Analizując scenariusze rozwoju sektora elektroenergetycznego widzimy, że w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój OZE, w związku z tym rola węgla w pracy w podstawie, która teraz występuje, w kolejnych latach dalej będzie występowała, bo to jest proces długotrwały, a transformacja nie jest procesem, który kiedyś się kończy, bo technologie ewoluują - wskazał Krawczyk.

I podkreślił, że celem polityki energetycznej jest dywersyfikacja miksu energetycznego do takiej struktury, w której Polska będzie na tyle bezpieczna, że w przypadku wyłączenia którejś z technologii, mogłaby dalej funkcjonować, jak nastąpiło to w pewnym stopniu przy ostatnich zawirowań na rynku gazu.

W momencie, w którym potrzeby gospodarki wymagają dostarczenia energii elektrycznej, nie jest możliwe, żeby aktywa węglowe nie funkcjonowały

Wskazał również, że okres przejściowy zakreślany jest do lat 30., z punktami, w których planowany jest rozwój energetyki jądrowej - do nich węgiel będzie dość mocno eksploatowany. Później będzie elementem zdywersyfikowanego miksu, który będzie współtworzony ponadto przez OZE, przez magazyny energii, w mniejszym stopniu przez gaz.

- To rodzi pewne wyzwania: utrzymywanie jednostek węglowych w gotowości, kondycji takiej, która pozwoli na ich w miarę elastyczną pracę, na ile te jednostki mogą, bo one mają swój charakterystyczny profil. Ale to też jest przedmiotem pewnych analiz - wskazał Krawczyk.

- Oczywiście rynek mocy ma pewne ograniczenia i one niestety wyłączają wiele z jednostek węglowych, które nie miały kontaktów wieloletnich. Natomiast są pewne analizy i pomysły, jak ewentualnie mogłoby być te aktywa wspierane. W momencie, w którym potrzeby gospodarki wymagają dostarczenia energii elektrycznej, nie jest możliwe, żeby aktywa węglowe nie funkcjonowały i tego nie zabezpieczały. One są więc elementem suwerenności energetycznej - podkreślił Wojciech Krawczyk.