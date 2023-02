Węgiel traci konkurencyjność względem gazu

Prognozy dla cen węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali wyglądają nieźle. Natomiast węgiel energetyczny mogą czekać kolejne spadki i może on tracić na konkurencyjności wobec gazu.

Perspektywy dla węgla energetycznego nie wyglądają najlepiej.

Ceny węgla energetycznego mogą spadać z obecnych 140 dolarów za tonę do niższych poziomów. Może nawet do około 100 dolarów za tonę.

Natomiast rynek węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, czeka normalizacja.

- Jeżeli chodzi o węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, to obecnie ceny węgla koksowego z Australii wynoszą około 375-395 dolarów za tonę - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- One zostały wywindowane z uwagi na zdarzenia w końcu stycznia 2023 roku, czyli przez ulewne deszcze w australijskim stanie Queensland - dodaje.

Rynek węgla koksowego czeka teraz normalizacja

Przez to węgiel nie wypływał z tamtejszych portów. A przy ograniczonej podaży dodatkowo Chiny ogłosiły, że wracają do importu australijskiego węgla. Zaczęły nabywać węgiel w kontraktach spotowych, co przełożyło się na wzrost cen tego surowca. Ten wzrost dodatkowo wzmocnili odbiorcy indyjscy, którzy zwiększyli import z Australii w obawie, że Chiny wykupią cały surowiec.

- Rynek węgla koksowego czeka normalizacja. Ceny pewnie spadną do poziomu 350 dolarów, a potem do około 300 dolarów za tonę - zaznacza Jakub Szkopek.

- Tym bardziej, że w Chinach będą sięgać po węgiel koksowy z Mongolii, który kosztuje około 200-250 dolarów za tonę. Zatem na rynku węgla koksowego czeka nas stabilizacja - dodaje.

Natomiast obecnie jest wielka różnica między cenami węgla koksowego oraz węgla energetycznego. Ta różnica wynosi już około 250 dolarów na tonie.

- Obecnie w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) tona węgla energetycznego kosztuje około 140 dolarów. Zatem przy tak dużej różnicy cenowej producenci węgla będą chcieli zwiększyć wydobycie węgla gorszych gatunków typu semi-soft, co może powodować presję na ceny węgla koksowego - przewiduje Jakub Szkopek.

W przypadku węgla energetycznego także ceny gazu mają duże znaczenie. Po spadku cen gazu staje się on konkurentem dla węgla energetycznego w elektroenergetyce.

Węgiel będzie tracił na atrakcyjności wobec gazu

- Jeżeli uwzględnimy koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, to widać, że węgiel będzie tracił na atrakcyjności wobec gazu. Obecnie po uwzględnieniu śladu węglowego węgiel jest jedynie 15 proc. tańszy niż gaz, podczas gdy różnica w poprzednich miesiącach wynosiła nawet 60 proc. - zauważa Jakub Szkopek.

- Zatem perspektywy dla węgla energetycznego nie wyglądają najlepiej. Ceny węgla energetycznego mogą spadać z obecnych 140 dolarów za tonę do niższych poziomów. Może nawet do około 100 dolarów za tonę - podkreśla Jakub Szkopek.

Na rynku wskazuje się, że wzrost cen węgla energetycznego w 2022 roku wiązał się również z zakłóceniem całego systemu logistycznego.

- Unia Europejska nałożyła embargo na węgiel rosyjski i wiadomo było, że dojdzie do przekierowania łańcuchów dostaw i nastąpi import węgla z innych kierunków - mówi portalowi WNP.PL Jacek Korski, ekspert do spraw górnictwa, były prezes Kompanii Węglowej.

- Na rynku węgla będziemy mieli do czynienia ze stabilizacją, przy czym ceny węgla energetycznego mogą jeszcze ulegać obniżeniu - przewiduje Jacek Korski.

- Ceny węgla energetycznego spadają i one mogą się ustabilizować na poziomie około 100 dolarów za tonę, a może nawet nieco poniżej tego poziomu - mówi portalowi WNP.PL Zygmunt Łukaszczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Śląskiej, były wojewoda śląski, były prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

Wskazuje przy tym, że obecnie mamy do czynienia z nadpodażą węgla na światowym rynku, co też przekłada się na stabilizację cen.

- Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o ceny węgla w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam), to trzeba na nie patrzeć przez pryzmat kosztów jego produkcji w danym miejscu, kosztów frachtu oraz przeładunku - podkreśla Zygmunt Łukaszczyk.

- Nie przewidywałbym powrotu do rekordowych poziomów cenowych z 2022 roku, ani też spadków cen węgla do poziomu sprzed lat, typu 70 dolarów za tonę - dodaje Zygmunt Łukaszczyk.