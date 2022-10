Węgiel w cenie, bo w czasie kryzysu każdy kraj próbuje się ratować

W realiach pogłębiającego się kryzysu energetycznego każdy kraj próbuje się ratować. W UE mniej mówi się teraz o „zielonej” energii, bowiem wszyscy chcą się zabezpieczyć w surowce energetyczne, w tym węgiel, będący do niedawna na cenzurowanym.

Rynek węgla wkroczył w czwarty kwartał na znacznie mocniejszych podstawach, bowiem zakłócenia związane z pogodą w Australii budzą obawy o podaż na rynkach.

Problemy z podażą węgla, a popyt na surowiec rośnie

Popyt ze strony Indii i Chin utrzymuje ceny na stałym poziomie po niestabilnym trzecim kwartale. Uczestnicy rynku spodziewają się zakłóceń w dostawach węgla z Australii trzeci rok z rzędu, natomiast krajowy departament meteorologii przewiduje, że od października do grudnia będzie więcej opadów niż wynosi średnia dla wschodniej Australii, co również przełoży się na eksport surowca.

Tymczasem po stronie popytowej mamy oczekiwania zintensyfikowanego uzupełniania zapasów przez Indie oraz Chiny w czwartym kwartale, co prawdopodobnie będzie wpływać na stabilny poziom cen.

Według danych S&P Global, Chiny stanowiły prawie 80 proc. całego rynku spot przed nieoficjalnym zakazem importu węgla australijskiego przez Państwo Środka

Japońscy i południowokoreańscy użytkownicy końcowi nadal otrzymywali rosyjskie węgle koksowe w ramach wcześniej podpisanych umów długoterminowych, podczas gdy transakcje spot zaobserwowano również na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Malezji, czy Wietnamie.

Od stycznia do lipca blisko 47 proc. indyjskiego importu węgla metalurgicznego pochodziło z Rosji, podczas gdy import rosyjskiego węgla koksowego do Chin z Rosji osiągnął wielkość 2 mln ton w lipcu 2022 roku.

Indie mają szansę stać się największym importerem w ramach dostaw spotowych australijskiego węgla koksowego, stanowiąc do 56 proc. całkowitego wolumenu transakcji spotowych w 2022 roku co stanowiłoby wzrost o 21 proc. w stosunku do 2021 roku.

Zniesienie ceł importowych na węgiel koksowy w Indiach w maju tego roku wsparło popyt na węgiel koksowy premium hard z Australii. Należy odnotować, że skutki inwazji Rosji na Ukrainę zmieniły mocno przepływy handlowe. To Indie stały się wiodącym nabywcą rosyjskich surowców energetycznych w następstwie inwazji, odbierając miliony baryłek przecenionej ropy niechcianej przez Europę oraz Stany Zjednoczone.

Ubiegłoroczny niedobór węgla na rynku indyjskim i zakłócenia w dostawach prądu spowodowały, że Indie mają zwiększać import węgla w razie potrzeby. Oczekuje się, że import węgla energetycznego do Indii wzrośnie o 7 proc. do poziomu 158 mln w 2022 roku.

Rosja wyparła Stany Zjednoczone, stając się w 2022 roku czwartym największym dostawcą węgla drogą morską dla Indii. Wzrósł również udział rosyjskich dostaw węgla energetycznego do Chin.

W Indiach zamierzają też zwiększać wydobycie węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali, bowiem kraj ten chce osiągnąć zdolność produkcji stali na poziomie 300 milionów ton rocznie w latach 2030-2031. Węgiel koksowy jest niezbędnym surowcem do produkcji stali, a Indie pozostają zależne od jego importu, aby zaspokoić 85 proc. swego zapotrzebowania na ten surowiec.

W realiach pogłębiającego się kryzysu energetycznego każdy kraj próbuje się ratować. W UE mniej mówi się teraz o „zielonej” energii, bowiem wszyscy chcą się zabezpieczyć w surowce energetyczne, w tym węgiel, będący do niedawna na cenzurowanym.

Sięga się więc po węgiel kamienny, ale także brunatny, którego złoża są teraz maksymalnie eksploatowane w Niemczech, które zużywają wielokrotnie więcej węgla brunatnego niż inne kraje. Liczy się utrzymanie produkcji w gospodarce oraz zapewnienie stabilnych dostaw energii. Zatem polityka klimatyczna, przynajmniej na razie zeszła na nieco dalszy plan.