Węgiel w cenie. Padł historyczny rekord

Niedobór węgla i wielkie zainteresowanie surowcem z Australii spowodowały, że w nowy tydzień ceny spotowe węgla w australijskim porcie Newcastle przekroczyły granice 400 dol. za tonę. to najwięcej w historii.

Jak podaje Bloomberg dostawa spotowa z tego portu w indeksie IHS Markit podskoczyła do 402,5 dol. za tonę, to najwięcej w historii. Jednak jednostkowo węgiel sprzedawano w jeszcze wyższych cenach. - Dostawa węgla z lipcową dostawą do Europy została sprzedana w piątek po 421 dolarów za tonę – donosi agencja.

W kontraktach do azjatyckich klientów węgiel również kosztował ponad 400 dol. za tonę.

Skąd taki wzrost cen? Na rynku australijskiego węgla widać wpływ sytuacji energetycznej w Europie.

Po tym jak kontrakty na dostawy gazu zerwał Gazprom, europejscy producenci energii ponownie uruchamiają elektrownie opalane węglem. Tak dzieje się m.in. w Niemczech i Austrii. To pociągnęło wzrost cen węgla. Dodatkowo na popyt z Europy nałożyło się gromadzenie zapasów przez Japonię i Koreę Południowa.

W tym przypadku chodzi o przygotowanie się latem na większe zapotrzebowanie na energię z powodu upałów.

Kolejnym czynnikiem jest gorsza niż zwykle pogoda w północnych Chinach, która powoduje że zapotrzebowanie na energię jest najwyższe w historii. Oznacza to rekordowe jak na obecna porę roku zużycie węgla.

Na razie analitycy nie są pewni, jak długo tak wysokie ceny węgla utrzymają się. Ich zdaniem najwięcej będzie zależało od tego, jak rozwinie się sytuacja na europejskim rynku energii.