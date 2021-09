Węgiel wciąż jest Polsce potrzebny, przerwy w dostawach prądu całkiem realne

Polskie górnictwo węgla kamiennego będzie likwidowane do 2049 roku. Wiąże się z tym konieczność sprostania licznym wyzwaniom, w tym zapewnienia sobie stabilnych źródeł produkcji energii, które będą wchodzić w miejsce węgla. Nie będzie to z pewnością łatwy proces - wskazywali uczestnicy sesji "Górnictwo i transformacja", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Z kolei Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy zwracał uwagę, że to decyzje polityczne wpływają na przekształcenia rynku energii.- Przyjęto decyzję polityczną o dekarbonizacji nakierowaną na usunięcie przemysłu węglowego z Europy- powiedział Tomasz Rogala. - Rynek węglowy to rynek degresywny, gdzie przedsiębiorstwa górnicze doświadczają tej degresji, bowiem klienci z tego rynku odchodzą.Tomasz Jurkanis, partner McKinsey przypomniał, że górnictwo węgla kamiennego energetycznego ma działać do 2049 roku.- To długi okres, nie zapominajmy jednak o efektywności i wydajności. Polskie kopalnie nie są wydajne - zaznaczył Tomasz Jurkanis.- Tutaj wystarczy przypomnieć o kwestii wykorzystania maszyn, które w górnictwach zagranicznych często są bardziej optymalnie wykorzystane.Zapraszamy do obejrzenia zapisu dyskusji Górnictwo i transformacja, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.