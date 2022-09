Węgiel z Kolumbii już w Polsce. Prezes PGE: 8 mln ton jeszcze w tym roku

Od początku roku sprowadziliśmy ok. 4 mln ton węgla. Do końca roku będzie to 8 mln ton - zapewnił prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.







W środę do Gdańska przypłynął statek z kolumbijskim węglem. - W tej chwili rozładowywany jest statek z węglem z Kolumbii. Jego parametry są najbardziej zbliżone do parametrów węgla rosyjskiego - mówił prezes PGE.

PGE realizuje specjalne zadanie zasypania dziury, która powstała po ogłoszeniu embargo na rosyjski węgiel - podkreślił Wojciech Dąbrowski.

PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla do określonej grupy odbiorców.

Chodzi tu o klientów instytucjonalnych (np. szpitali, szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej), przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczących podmiotów węglowych.

"PGE Polska Grupa Energetyczna za pośrednictwem swojej wyspecjalizowanej spółki PGE Paliwa, a także innych spółek realizuje konsekwentnie specjalne zadanie nałożone na naszą grupę, które ma na celu zasypanie tej dziury, która powstała na rynku węgla kamiennego w Polsce po ogłoszeniu embarga na import węgla z Rosji" - zasygnalizował w środę w gdańskim porcie prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego.

Jego wizyta zbiegła się z przypłynięciem do gdańskiego portu statku z kolumbijskim węglem. "W tej chwili rozładowywany jest statek z węglem z Kolumbii. Jego parametry są najbardziej zbliżone do parametrów węgla rosyjskiego, czyli tego najbardziej poszukiwanego przez klientów indywidualnych i ciepłownie" - wskazał Dąbrowski.

Prezes @Grupa_PGE poinformował @wnppl, że spółka chce stawiać głównie na #węgiel z #Kolumbia, bo jest najlepszy pod względem jakości, to co przypływa posiada odpowiednie certyfikaty, ponadto @Grupa_PGE ma długoterminową współpracę z kolumbijskim partnerem, która jest niezagrożona pic.twitter.com/K20Ymls3ly — Joanna Kędzierska (@joakedzierska) September 28, 2022

Prezes PGE: do końca roku sprowadzimy 8 mln ton węgla. Wysokiej jakości

"Od początku roku sprowadziliśmy do Polski ok. 4 mln ton węgla" - dodał. Zapewnił, że każdego miesiąca do polskich portów będą wpływały kolejne statki z ok. milionem ton węgla. "Do końca roku do Polski sprowadzimy 8 mln ton, a do końca sezonu grzewczego, czyli do kwietnia planujemy ok. 10 mln ton" - poinformował Dąbrowski.

Prezes PGE podkreślił, że węgiel sprowadzany do Polski m.in. z Kolumbii jest wysokiej jakości. "Jest węglem o wysokiej wartości opałowej. Jest badany w porcie nadania i w porcie odbioru przez niezależne certyfikowane laboratoria" - stwierdził.

Jak się dowiedzieliśmy statek z #Kolumbia płynie około 3 tygodni, rozładowywany jest w porcie przez jakieś 6 dni, a całość ok 50 tys. ton znika z portu w jakieś 20 dni. Do #Polska ma trafić wkrótce 14 statków, większość z #Kolumbia, bo to najbardziej zbliżony #węgiel do pic.twitter.com/xwRmxqTqlE — Joanna Kędzierska (@joakedzierska) September 28, 2022

"Węgiel spełnia wszelkie parametry i jest najbardziej zbliżony do węgla rosyjskiego" - ocenił Dąbrowski.

Zaapelował również do samorządów o to, by kupowały węgiel z PGE Polskiej Grupy Energetycznej. "Dzisiaj cena groszku, którą oferujemy, to ok. 2100 zł plus VAT. Natomiast miał sprzedajemy po ok. 1700 zł" - powiedział prezes PGE.

Grupa PGE rozpoczęła dystrybucję węgla. Każdy transport PGE Paliwa poddawany jest kontroli jakości

- Grupa PGE to ważny element bezpieczeństwa energetycznego państwa. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego zostaliśmy zobligowani do zapewnienia odpowiedniej ilości węgla na potrzeby sektora komunalnego i odbiorców indywidualnych - zaznacza Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Wywiązujemy się ze swojego zadania i rozpoczynamy dystrybucję sprowadzonego węgla. Przypominam, że PGE Paliwa importuje węgiel tylko i wyłącznie od sprawdzonych kontrahentów. Każdy transport poddawany jest kontroli jakości węgla zarówno w porcie nadania jak i w porcie odbioru. Badania jakości węgla wykonywane są przez niezależne, akredytowane laboratoria. Ich wyniki są potwierdzone certyfikatem - dodaje.

Jak zamówić węgiel w PGE? Infolinia i formularz na stronie. Transport węgla jest po stronie odbiorcy

PGE uruchomiło sklep internetowy oraz infolinię, za pośrednictwem których można złożyć zamówienie. Minimalna wartość zamówienia to 25 ton. Nie ma możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną.

Po uzupełnieniu formularza na stronie www, tj. złożeniu zapytania o ofertę, pracownik Działu Handlowego PGE Paliwa skontaktuje się z klientem w celu przedstawienia szczegółowej oferty i podpisania umowy sprzedaży węgla. Transport węgla jest po stronie odbiorcy. Węgiel będzie do odbioru we wskazanym przez PGE Paliwa miejscu. Ustalenie czasu i miejsca odbioru nastąpi telefonicznie po kontakcie przez PGE Paliwa.

W czerwcu br. spółka PGE Paliwa skontaktowała się z 350 ciepłowniami w Polsce z informacją o możliwości złożenia oferty na zakup paliwa dla systemów ciepłowniczych

Dodatkowo, w sierpniu br., spółka wysłała pismo do ponad 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego, w którym przekazała informację o możliwości zakupu węgla od PGE Paliwa na potrzeby lokalnych ciepłowni i elektrociepłowni, a we wrześniu br. przypomniała o możliwości rejestracji spółek komunalnych jako pośredniczących podmiotów węglowych upoważnionych do zakupu i sprzedaży węgla mieszkańcom gminy.

- Zwracam się do wszystkich wójtów, starostów, aby spółki komunalne działające na Państwa terenie rejestrowały się jako pośredniczący podmiot węglowy. Dzięki temu będą mogły kupować węgiel sprowadzany przez PGE Paliwa i sprzedawać go mieszkańcom Państwa gminy. W ten sposób zapewnią Państwo mieszkańcom możliwość szybkiego zakupu węgla na cele opałowe - mówi Wojciech Dąbrowski.