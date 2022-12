Węgiel z PGG jest dostępny już w ponad 700 gminach

Już ponad 700 gmin zawarło umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na dostawy węgla w ramach zakupu po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych.

Do około 150 gmin we wszystkich województwach obsługiwanych przez Polską Grupę Górniczą dotarł już węgiel i został przez gminy skierowany do sprzedaży dla mieszkańców.

Dostawy realizowane są ze śląskich kopalń transportem kolejowym i samochodowym oraz poprzez punkty Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG (sieć KDW liczy obecnie 130 składów węgla w całej Polsce).

Dębica i Radom zdecydowały się na samodzielny odbiór kolejowy i węgiel w ilościach powyżej 1000 ton jednorazowo został im już dostarczony.

Polska Grupa Górnicza z każdym dniem zwiększa wydawanie węgla gminom, aby wszyscy uprawnieni i chętni do zakupu opału w samorządzie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia mogli otrzymać węgiel.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.