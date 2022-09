Węgiel z Polski potrzebuje obrony. Przed nowym podatkiem

W interpelacji do Komisji Europejskiej zabiegam o to, aby produkcji węgla koksowego, czyli surowca krytycznego UE, niezbędnego m.in. w hutnictwie, nie obciążała opłata solidarnościowa. To sprawa kluczowa dla Śląska i JSW - mówi Jerzy Buzek, eurodeputowany PO i były premier.

Komisja Europejska przedstawiła rozporządzenie ws. nadzwyczajnej interwencji w celu rozwiązania problemu dramatycznych wzrostów cen energii w Unii Europejskiej.

Jednym z zaproponowanych działań jest opłata solidarnościowa od nadwyżek zysków w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii.

Na liście 30 surowców uznanych za krytyczne dla Unii Europejskiej, m.in. z punktu widzenia Zielonego Ładu, jest także węgiel koksowy.

- Tydzień zaczynam interwencją w Komisji Europejskiej ws. węgla koksowego. W interpelacji zabiegam, by produkcji tego surowca krytycznego UE, niezbędnego m. in. w hutnictwie, nie obciążała opłata solidarnościowa, zaproponowana przez Ursulę von der Leyen w środę. To sprawa kluczowa dla Śląska i JSW - poinformował w mediach społecznościowych Jerzy Buzek, eurodeputowany PO i były premier.

Pytanie Jerzego Buzka dotyczy możliwości wyłączenia węgla koksowego i produkcji koksowniczej z rozporządzenia COM/2022/473 final oraz zwolnienia z płacenia tymczasowej opłaty solidarnościowej.

Opłata solidarnościowa ma obowiązywać od nadwyżek zysków w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii

Komisja Europejska 14 września 2022 r. przedstawiła rozporządzenie ws. nadzwyczajnej interwencji w celu rozwiązania problemu dramatycznych wzrostów cen energii w Unii Europejskiej (COM/2022/473 final). Zaproponowane środki mają złagodzić wpływ wysokich cen energii oraz chronić konsumentów.

Jednym z zaproponowanych działań jest tymczasowa opłata solidarnościowa od nadwyżek zysków w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii.

- Przepisy objąć mają również węgiel koksowy - jeden z surowców krytycznych, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki UE, którego produkcja powinna być chroniona i wspierana tak, aby zapewnić do niego stabilny dostęp. Opłatą objęte ma zostać także przetwórstwo tego węgla czyli produkcja koksownicza - wskazuje Jerzy Buzek.

Jerzy Buzek pyta o podstawy do nałożenia dodatkowego obciążenia na produkcję węgla koksowego

W związku z powyższym Jerzy Buzek zadał Komisji Europejskiej kilka pytań.

Pierwsze dotyczy tego, jakie są, według Komisji, podstawy do nałożenia dodatkowego obciążenia - tymczasowej opłaty solidarnościowej - na produkcję węgla koksowego i koksownictwo, stanowiących bazę m.in. dla unijnego hutnictwa?

Kolejna kwestia dotyczy tego, jaka jest, według Komisji, korelacja między rosyjską wojną w Ukrainie czy sytuacją na rynku energii UE a cenami węgla koksowego, które na poziomie globalnym wyznaczane są przez rynek australijski.

Pytanie kolejne brzmi, czy, zdaniem Komisji, uwzględnienie węgla koksowego w rozporządzeniu nie stoi w sprzeczności z założeniami Planu działania ws. surowców krytycznych z 3 września 2020 r.?

Ostatnia kwestia poruszona przez Jerzego Buzka dotyczy tego, czy Komisja widzi jeszcze możliwość wyłączenia węgla koksowego i produkcji koksowniczej z rozporządzenia COM/2022/473 final?

Węgiel koksowy jest na liście 30 surowców strategicznych dla Unii Europejskiej

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała nową listę surowców, uznanych za krytyczne, m.in. z punktu widzenia Zielonego Ładu. Lista liczy 30 pozycji.

Zgodnie z używaną przez KE definicją, surowce krytyczne to materiały, których dostawy są obarczone wysokim ryzykiem, a jednocześnie najważniejsze z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki. Dostęp do ich zasobów jest strategiczną kwestią bezpieczeństwa z punktu widzenia europejskiej ambicji zrealizowania Zielonego Ładu - podkreśla Komisja.

Przeglądu wykazu surowców krytycznych Komisja dokonuje co trzy lata. Lista tych surowców się wydłuża. O ile w 2011 r. było ich 14, w 2014 r. - 20, to w 2017 r. już 27, a obecnie - 30. Przy czym cztery surowce - boksyt, lit, tytan i stront dodano po raz pierwszy, a z listy zniknął hel - ze względu na spadek jego znaczenia gospodarczego.

Obecna lista - obok nowych pozycji - zawiera: antymon, baryt, beryl, bizmut, borany, gal, german, kobalt, węgiel koksujący, fluoryt, hafn, ciężki i lekkie metale ziem rzadkich, ind, magnez, grafit naturalny, kauczuk naturalny, niob, fosfor, skand, krzem metaliczny, tantal, wolfram, wanad, platynowce i fosforyt.

KE wskazuje na silną koncentrację kierunków dostaw wielu surowców krytycznych. Np. 98 proc. metali ziem rzadkich do UE trafia z Chin, Turcja zapewnia 98 proc. dostaw boranów, a RPA - 71 proc. dostaw platyny, a jeszcze więcej innych platynowców, jak iryd, rod i ruten.

Tymczasem perspektywy popytu są bardzo wysokie. KE ocenia, że w 2030 r., na potrzeby baterii do pojazdów i magazynowania energii Unia będzie potrzebować 18 razy więcej litu i pięć razy więcej kobaltu niż obecnie. Do 2050 r. wskaźnik te mają podskoczyć jeszcze trzykrotnie. Z kolei zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich wykorzystywane w magnesach stałych może do 2050 r. wzrosnąć dziesięciokrotnie.

