Węgiel z Rosji to nie tylko problem Polski. Kupuje go nawet Ukraina

Import rosyjskiego węgla do Polski to już ponad 8 milionów ton rocznie. Jak się okazuje, węgiel ten (głównie wysokokaloryczny antracyt) kupuje także, skonfliktowana z Moskwą, Ukraina. Rozmawiam o tym z jednym z analityków, Oleksandrem Kharchenko, dyrektorem kijowskiego Energy Industry Research Center.

Achmetow nie chce ciągle przebudowywać należących do niego ciepłowni z węgla na inne paliwa. A jednocześnie te ciepłownie są przystosowane (w momencie gdy były budowane) do węgla donbaskiego. Przykładowo: próby z wykorzystaniem węgla z Polski wykazały nieprzydatność paliwa ze Śląska.Z drugiej strony przeciwnicy tezy o nielegalnym imporcie węgla dokonywanym przez Achmetowa wskazują, że byłoby to trudne do wyobrażenia ze względów… psychologicznych.Achmetow bowiem został pozbawiony siłą wpływu na kopalnie w Donbasie. Przejął je jego wróg, Kurczenko. Trudno sobie wyobrazić, by ci dwaj się dogadywali... Tym bardziej, że głośno się mówi, iż Rosjanie dopuścili Kurczenkę do donbaskiego węgla tylko dlatego, że ten obiecał zyski ze sprzedaży węgla przeznaczać na zakupy broni dla separatystów.- Kontrolę nad nimi, jeszcze za władzy Janukowycza, przejął jego syn. To właśnie wydobycie, przy celowym mieszaniu węgla z „kopanek” z tym wydobytym z tradycyjnych kopalń, pozwalało znacznie zmniejszać cenę surowca.Jeśli taki węgiel dostawał się do ciepłowni ukraińskich poprzez linię frontu (takie przypadki zdarzały się dość często, dzięki przekupstwu w oddziałach wojskowych, stojących na linii frontu), to można było na niego otrzymać subsydia rządowe, bo wtedy już żadnym problemem nie było wykazać, iż surowiec był wydobyty w kopalniach pracujących na terenach kontrolowanych przez władze z Kijowa. A dotacje stanowiły istotny punkt w budżecie ukraińskim. Jeszcze w roku 2013 było to około 1,5 miliarda dolarów rocznie.Obecnie jednak proceder nielegalnego importu węgla z Donbasu jest ograniczany. Przez linię frontu można przewieźć tylko śladowe ilości. Bo kontrola jest obecnie bardzo dokładna.Do wybuchu wojny na terenach obecnie okupowanych wydobywano rocznie około 10 milionów ton węgla. Obecnie, wedle różnych szacunków, pozyskuje się tam około 4 milionów ton rocznie. Pewnie większość tego węgla jedzie przez otwartą granicę do Rosji, a pewnie jakaś część potem trafia na Ukrainę.- Dlatego też tego rodzaju transakcje nie są powszechne. Duże ilości węgla na Ukrainie zużywa przede wszystkim należąca do Achmetowa kompania DTEK. Inni odbiorcy są mocno rozproszeni.DTEK zaś nie jest zainteresowany nielegalnym importem węgla z okupowanego Donbasu z jeszcze innego względu – firma ta jest zbyt mocno osadzona w różnych zachodnich strukturach (na londyńskiej giełdzie, w wielu bankach), by ryzykować obniżeniem własnych notowań z powodu jakiegoś nieodpowiedzialnego, nielegalnego importu.Można więc powiedzieć, że tym nielegalnym importem zajmują się przede wszystkim firmy małe. Oczywiście dzieje się to z zachowaniem świadectw pochodzenia surowca z kopalni rosyjskich.- Wielu analityków podejrzewa, że jest to jednak w dużej części surowiec z Donbasu. W procederze wymiany węgla amerykańskiego czy afrykańskiego na ten pochodzący z Donbasu miałyby pomagać firmy tureckie.Tam dość swobodnie podchodzi się do świadectw pochodzenia. Można więc dość łatwo takich wymian dokonywać. A trudno przecież upilnować każdy statek poruszający się po Morzu Czarnym i sprawdzać, czy płynie on z Turcji, czy też z Rosji.- Jak na razie to tylko teoretyczne rozważania... Władze ukraińskie zdecydowanie większą wagę przykładają do konieczności przestrojenia bloków energetycznych z węgla donbaskiego na bardziej uniwersalne paliwa stałe, które można dostać na rynkach światowych.Trudno też mówić o gazyfikacji, jeśli tego węgla po prostu Ukrainie brakuje. Ponadto ceny na gaz były do niedawna na tyle niewysokie, że gazyfikacja węgla byłaby po prostu nieopłacalna.Jeszcze w czasach Janukowycza Ukraina dostała z Chin specjalny kredyt (około 3 miliardów dolarów) na rozpracowanie schematu gazyfikacji ukraińskiego wegla. Pieniądze te zostały jednak przejedzone i Chińczycy nie otrzymali ich zwrotu.Obecnie żaden z instytutów górniczych nie zajmuje się na poważnie tą tematyką. Na pytania zaś dziennikarzy w tej kwestii odpowiedziano (w ministerstwie energetyki), że gazyfikacja węgla jest nie tylko droga, ale i szkodliwa dla środowiska naturalnego.Jednocześnie Ukraina nie może sobie obecnie pozwolić na wyłączenie trujących środowisko elektrowni węglowych. Bo powstałby wtedy wielki deficyt energii elektrycznej.W Kijowie rozmawiał Krzysztof Szczepanik.