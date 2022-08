Węgiel z Rosji wartkim strumieniem płynie do Indii. W Europie węgiel ma zyskać na znaczeniu

Rosja stała się w lipcu trzecim największym dostawcą węgla energetycznego do Indii, po Indonezji i RPA. W lipcu do indyjskich portów trafiło 1,9 mln ton rosyjskiego węgla energetycznego, zatem niemal trzykrotnie więcej niż w lipcu 2021 roku.

Na międzynarodowym rynku węgla widoczne jest nerwowe poszukiwanie surowca.

W krajach europejskich skoncentrowano się na intensywnych przygotowaniach elektrowni węglowych do pracy w celu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Odbiorcy azjatyccy korzystają natomiast z rabatów i nabywają znaczące ilości rosyjskiego węgla.

Rabaty robią swoje

W okresie luty-lipiec 2022 roku Indie sprowadziły z Rosji 5,3 mln ton węgla energetycznego. To o 103 proc. więcej niż w okresie luty-lipiec 2021 roku.

Wysokie rabaty na rosyjski węgiel przełożyły się na większy import węgla energetycznego z Rosji przez Indie. Na wyższy import rosyjskiego węgla wpłynął między innymi zwiększony popyt producentów cementu w Indiach.

Z kolei Chiny wydobyły 2,19 miliarda ton węgla między styczniem a czerwcem, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku. Import węgla do Chin w tym okresie stanowił tylko 5,3 proc. krajowej produkcji.

Większość krajów europejskich koncentruje się teraz na przygotowaniu swoich elektrowni węglowych do pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w obliczu zakłóceń w dostawach gazu z Rosji, przewidywanych zwłaszcza w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym.

Niemieckie Ministerstwo Gospodarki stwierdziło, że powrót elektrowni węglowych może zwiększyć zdolności produkcji energii o 10 GWh, jeśli dostawy gazu staną się krytyczne.

Także rządy Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii podejmują działania mające na celu zapewnienie dostępności elektrowni węglowych w nadchodzących miesiącach w przypadku, gdy będą one musiały pracować na wysokich obrotach.

Zobacz także: Tauron powinien kupić nową kopalnię. Jakość węgla ma znaczenie

Rząd Austrii uzgodnił z przedsiębiorstwem energetycznym Verbund, że w razie awarii energetycznej elektrownia gazowa zostanie zastąpiona węglową. Natomiast Niderlandy w ramach walki z kryzysem dostaw zamierzają znieść pułap produkcji dla elektrowni węglowych w celu oszczędzania gazu.

Włoskie przedsiębiorstwo energetyczne Enel podjęło już działania mające na celu zakup większej ilości węgla. W tym roku prawdopodobnie zużyje ono około 8 mln ton na potrzeby swoich elektrowni, co oznaczałoby wzrost z 4 mln ton wobec danych z 2021 roku.

Jest na rynkach ssanie na węgiel

W Wielkiej Brytanii zdecydowani są na uruchamianie w okresie zimy swoich trzech elektrowni węglowych, które spalają głównie biomasę, jednak w razie potrzeby mogą stosować węgiel.

Podczas kiedy producenci energii w Europie podejmują działania, aby utrzymać sankcje na import surowców energetycznych w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, to kraje azjatyckie, takie jak Chiny czy Indie korzystają na tańszych dostawach węgla, gazu oraz ropy z Rosji.

Zobacz także: Hipokryci lamentują teraz, że nam węgla zabraknie

Indie wycofały się z polityki ograniczania importu węgla energetycznego i zamierzają ponownie otworzyć zamknięte kopalnie w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Oddziały zamorskie rosyjskich dystrybutorów węgla oferowały ostatnio rabaty od 25 proc. do 30 procent, co przełożyło się na masowe zakupy rosyjskiego węgla energetycznego przez firmy zaopatrujące azjatyckie przedsiębiorstwa energetyczne oraz producentów cementu.