Węgiel z tego kierunku akurat Europy nie zbawi

Z węgla wytwarza się ponad 60 proc. energii elektrycznej w Indonezji, która od lat jest też znaczącym eksporterem surowca. Wojna na Ukrainie przyczyniła się do zwiększenia globalnego popytu na węgiel, co dla Indonezji oznaczać by mogło możliwość intensyfikacji eksportu węla. Jednak najpierw indonezyjscy producenci węgla muszą się zająć zaspokojeniem potrzeb rodzimego rynku.

Indonezja raczej nie zrealizuje dodatkowych dostaw węgla na rynek europejski, bowiem nie jest w stanie znacząco zwiększyć produkcji w krótkim czasie.

W tym roku w Indonezji zaplanowano wydobycie około 665 milionów ton węgla.

Rynki europejskie zgłaszają zapotrzebowanie na węgle średniej i wysokiej jakości. Natomiast surowiec z indonezyjskich kopalń jest niższej jakości.

Należy także nadmienić, że koszty transportu indonezyjskiego węgla na rynek europejski nie są konkurencyjne w stosunku do innych dostawców. Jeżeli już, to prędzej węgiel z Indonezji trafi na rynki chiński oraz indyjski.

Przykładowo rynek japoński absorbuje jedynie wolumeny węgla o średniej i wysokiej kaloryczności, zatem utracony surowiec rosyjski może zostać zastąpiony węglem australijskim. Dominujący udział węgla z Australii dostarczanego do Japonii może jeszcze wzrosnąć z uwagi na stosunkowo bliskie położenie oraz istniejące powiązania handlowe.

Na międzynarodowym rynku węgla mamy gorączkowe poszukiwanie surowca, co wynika też z prognoz dotyczących podaży. Jest to efektem nałożenia przez UE embarga na rosyjski węgiel, które ma wejść w życie 10 sierpnia. Zbliżające się wprowadzenie embarga spowodowało, że nabywcy zaczęli gorączkowo poszukiwać węgla przed datą jego wprowadzenia, co znacznie podniosło i tak już wysokie ceny węgla.

Do największych indonezyjskich spółek funkcjonujących w tamtejszym przemyśle węglowym należą: PT Bumi Resources, Sinar Mas Mining Group, Adaro Energy Indonesia, PT Indika Energy, PT Bayan Resources.

PT Bumi Resources to wiodąca indonezyjska grupa z segmentu surowców naturalnych, skoncentrowana głównie na wydobyciu węgla. Jest największym wydobywcą węgla w Indonezji pod względem wielkości produkcji i największym na świecie eksporterem węgla energetycznego. W 2021 roku spółka wydobyła przeszło 80 mln ton węgla.

Sinar Mas Mining Group działa między innymi w sektorze finansowym oraz w górnictwie i energetyce. Jest przy tym potentatem w zakresie plantacji palm olejowych.

Z kolei Adaro Energy Indonesia jest drugim co do wielkości przedsiębiorstwem górniczym w Indonezji pod względem wielkości produkcji.

PT Indika Energy to kolejna firma działająca w branży węglowej. Dokonuje ona dywersyfikacji, aby do 2025 roku co najmniej 50 proc. jej działalności pochodziło spoza górnictwa.

PT Bayan Resources to kolejny znaczący producent węgla w Indonezji. Grupa Bayan posiada rozbudowaną infrastrukturę węglową; należy do niej między innymi terminal węglowy Balikpapan.

Indonezja nakłada na firmy wydobywcze tzw. wymogi „obowiązku rynku wewnętrznego”, aby zapewnić dostawy na rynek krajowy w pierwszej kolejności przed eksportem.

- Byłem w Indonezji, tam w dużej mierze przeważają odkrywki, są tam olbrzymie pokłady węgla blisko powierzchni i tam tnie się ten węgiel niczym tort - zaznaczył w jednym z wywiadów z portalem WNP.PL Zygmunt Łukaszczyk, były wojewoda śląski, były prezes Katowickiego Holdingu Węglowego. - Natomiast pewne problemy mają tam w zakresie infrastruktury i transportu surowca do portów - dodał.

W roku 2022 w Indonezji planują przedsięwzięcia inwestycyjne w sektorze węglowym opiewające na niemal 6 mld dolarów.

