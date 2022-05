Węgiel znów jest jak czarne złoto

Obecne realia kryzysu energetycznego pokazują, że trzeba się opierać w energetyce na pewnych źródłach. W naszym przypadku takim źródłem jest węgiel.

- Węgiel musi wrócić do łask bez względu na to, co się stanie na Ukrainie - mówi dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego, cytowany w „Naszym Dzienniku” z 28-29 maja 2022 roku. - Nie potrzebujemy już więcej dowodów na to, jak ważna jest suwerenność energetyczna. A czarne złoto jest tym surowcem, którego w Europie, a zwłaszcza w Polsce, mamy jeszcze bardzo dużo - dodaje.

Niemcy już przygotowują plan zmniejszenia zużycia gazu w gospodarce. W to miejsce ma wejść energia pozyskiwana ze spalania węgla i oleju.

Jak wskazano w „Naszym Dzienniku” z węgla kamiennego Niemcy chcą pozyskać dodatkowe 6,9 GW mocy, brunatnego - 1,9 GW, a ze spalania oleju - 1,6 GW.

Ostatnio Komisja Europejska nakreśliła założenia planu REPowerEU, zgodnie z którym do 2027 roku Unia ma się całkowicie uniezależnić energetycznie od Rosji. Plan ten oparto na trzech filarach: gaz od innego dostawcy niż rosyjski, szybsze wprowadzanie OZE, a ponadto oszczędzanie energii. Jak wskazano w „Naszym Dzienniku”, w ocenie ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego ten plan jest mało realny bez uwzględnienia produkcji energii z dwóch stałych źródeł: węgla i atomu.

- Mam nadzieję, że obłędny trend dekarbonizacji zostanie zatrzymany, zwłaszcza że odbywa się on pod zasłoną rzekomej troski o środowisko naturalne i klimat - podkreśla dr Marian Szołucha, cytowany przez „Nasz Dziennik”. - Przecież nowoczesne technologie spalania węgla na skalę przemysłową już dawno przestały szkodzić środowisku w takim stopniu, jaki przedstawia lobby pseudoekologiczne - dodaje.

