Węgiel zostanie z nami jednak na dłużej. W Polsce inaczej się nie da

- Trzeba chodzić po ziemi, projektując to, co będzie się działo za 5-10 lat. UE przyjęła taką a nie inną politykę - wskazywał Janusz Steinhoff, przewodniczący rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, były wicepremier i minister gospodarki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Za dziesięć lat istotnym czynnikiem w konkurencyjności gospodarek świata będzie ślad węglowy i już teraz wiele firm europejskich planuje, jak zredukować go do zera. W Polsce nie uda się nam zmienić energetyki nawet przez kolejnych 15 lat. Wydobycie węgla energetycznego w kraju będzie możliwe dzięki pomocy publicznej. Abstrahuję od obecnej dobrej sytuacji ekonomicznej górnictwa, wynikającej z bardzo wysokich cen węgla, jednak będą one nie do utrzymania w dłuższym okresie - zaznaczył Janusz Steinhoff.

- Podstawą działalności musi być rachunek ekonomiczny, nie można zaklinać rzeczywistości i wydobywać węgiel, jeśli jest to nieopłacalne. Polityka antyimportowa to przeszłość rodem z minionego systemu. Transformacja będzie trwała co najmniej 20 lat a moce polskiego górnictwa i tak nie wystarczą na podtrzymanie istniejącej energetyki cieplnej - mówił Janusz Steinhoff.

- Archaiczny polski miks energetyczny doprowadził do tego, że hurtowe ceny polskiej elektryczności były przed wojną na Ukrainie jednymi z najwyższych w Europie - dodał.

Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż osamotnione wysiłki UE na rzecz ochrony klimatu nie dadzą rezultatów, jeżeli między innymi Chiny, Indonezja czy Indie będą zwiększać emisje. W roku 2022 wydobycie węgla na świecie wyniosło 8,4 mld ton. To surowiec, który w realiach kryzysu energetycznego ujawnił swoje atrybuty.

- Podzielam uwagi, ze problem emisji CO2 jest globalny i musi być rozwiązany globalnie. W tym celu UE powinna w znacznym stopniu zwiększyć wysiłki i na kolejnych szczytach COP zobligować innych do działań, które sama podejmuje - zaznaczył Janusz Steinhoff.