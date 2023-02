Węgla mamy pod dostatkiem, jednak kopalnie są niszczone

W Unii Europejskiej przyspieszają starania o dekarbonizację. Bazowanie głównie na źródłach odnawialnych może się jednak źle skończyć, bowiem są one niestabilne.

Jedynie gaz oraz węgiel gwarantują trwałość dostaw prądu i ciepła Polakom.

- Gazu mamy w Polsce niewiele, więc musimy go importować - kiedyś z Rosji, teraz - dzięki rozwojowi infrastruktury - także z innych kierunków. Węgla mamy pod dostatkiem - podkreśla dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego, cytowany w „Naszym Dzienniku” z 3 lutego 2023 roku.

Jednak w Polsce wydobycia węgla od lat maleje, a kolejne kopalnie są likwidowane. Tu można wspomnieć chociażby o kopalniach Makoszowy czy Krupiński.

- Nasze kopalnie są niszczone. Użycie określenia zamykanie kopalń byłoby nieadekwatne. One są po prostu unicestwiane - podkreśla Marian Szołucha.

- Wszystko to, co mogłoby nam długo służyć, jest bezpowrotnie dewastowane. Odtworzenie naszych możliwości wydobywczych kosztowałoby nas bardzo wiele. Początkowo mieliśmy rezygnować z węgla na rzecz gazu. Teraz nam się mówi, że i gaz jest zły, bo też emituje gazy cieplarniane i jest importowany spoza UE, co akurat jest trafnym argumentem. Ale gdzie w tym wszystkim rachunek ekonomiczny? Gdzie w tym wszystkim stabilność regulacji? - pyta Marian Szołucha.

W gazecie wskazano przy tym, że tempo transformacji energetycznej, na co zwracają uwagę eksperci, wymuszone jest przez decyzje biurokratów, a nie przez potrzeby rynku czy kalkulacje ekonomiczne.