Węgla może znowu zabraknąć, ale tym razem przez banki

Zapotrzebowanie na sprowadzany drogą morską węgiel energetyczny zapewne wzrośnie w 2023 roku na całym świecie o 3-4 proc., jednak produkcja może nie dorównać zapotrzebowaniu z uwagi na niechęć banków do finansowania projektów węglowych.

Indonezyjski firma Bumi Resources zwraca uwagę, że histeria klimatyczna w coraz większym stopniu ogranicza sektor bankowo-finansowy w inwestowaniu w sektor węglowy. Może to prowadzić do sytuacji, w której zwiększyłby się popyt na węgiel, ale jego podaż byłaby ograniczona, a co za tym idzie - ceny mogłyby pozostać na wysokim poziomie zbliżonym do poziomu z 2022 roku.

Rekordowe ceny węgla mogą być dopiero przed nami

Obawy po stronie podażowej pojawiły się po tym, jak w 2022 roku niekorzystna pogoda - ulewne deszcze - w krajach takich jak Indonezja i Australia zaszkodziła produkcji w sytuacji znaczących zmian w tradycyjnych przepływach handlowych wiążących się z wojną na Ukrainie.

Przełożyło się to na rekordowe ceny węgla energetycznego w 2022 roku. Tymczasem dodatkowy popyt z Europy może mieć wpływ na sytuację na rynku węgla w roku 2023.

Światowe ceny węgla energetycznego nieco spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale pozostają one na poziomie wyższym niż średnia z ostatnich dwóch lat.

Węgiel pozostaje kluczowym surowcem do czasu znalezienia opłacalnej i równie niezawodnej alternatywy bowiem odnawialne źródła energii są zawodne ze względu na problemy z ich niestabilnością oraz magazynowaniem energii.

Indonezja potrzebuje więcej węgla dla własnego rynku

Przewidywany większy popyt wewnętrzny w Indonezji, w związku z ożywieniem w przemyśle, może również stanowić wyzwanie w zakresie zapewnienia odpowiedniej podaży na światowym rynku węgla.

Rząd Indonezji zwrócił się do swoich firm górniczych o dostarczenie 161,15 mln ton dla krajowych producentów energii elektrycznej w 2023 roku, co stanowi wyraźny skok w stosunku do 127,1 mln ton przewidywanych na 2022 rok. Szacuje się, że krajowe zapotrzebowanie Indonezji na węgiel wzrośnie do 209,9 mln ton w 2024 roku.

Indonezja, największy na świecie dostawca węgla, wyprodukowała w 2021 roku 614 mln ton węgla, z czego 435 mln ton skierowano na eksport.