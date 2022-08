Węgla zabraknie. "Trzeba to ludziom powiedzieć, a nie kłamać"

- Zabraknie w tym roku około 4 mln ton węgla dla odbiorców indywidualnych i komunalnych. Musimy się przyzwyczaić, że węgla po 900 zł za tonę nie kupimy, bo go po prostu nie ma. Trzeba to ludziom powiedzieć, a nie kłamać, że będzie jakiś dodatkowy węgiel, który trafi do odbiorców indywidualnych jeszcze tej zimy - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

Zablokowane porty, szalejące ceny

- Uważam, że to, co robił do tej pory rząd, to nie jest rozwiązywanie problemów, z którymi mamy do czynienia, tylko tworzenie kolejnych problemów, które będą jeszcze komplikować sytuację - zaznacza Bogusław Ziętek. - Pan prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski mówił, że cykl od zakupu węgla gdzieś tam za morzem do jego przetransportowania do elektrowni to 2-3 miesiące. To jest dalece dłużej! Tak mogłoby być w normalnych warunkach, ale my w normalnych warunkach nie żyjemy.

Ziętek zwraca uwagę na współczesne problemy z logistyką sprawiające, że rynek węgla nie funkcjonuje normalnie.

- Do żadnych polskich portów nie wpłynie statek z 70 czy 100 tysiącami ton. A tak się kupuje ten węgiel - zaznacza Ziętek. - Po drugie porty ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) są również zablokowane, ponieważ tam ściągają węgiel inni, którzy dbają o swoje interesy. Zatem mówi się o tym, że będziemy być może korzystać z jakichś innych europejskich portów. To oczywiście podroży cały ten proces. A jak już szczęśliwie rozładujemy ten węgiel, to czym go przewieziemy?! - pyta Ziętek.

Miał przypłynie na wiosnę

Jednocześnie wskazuje, że w Polsce jest taka sytuacja, że my węglarek nie podstawiamy pod węgiel z polskich kopalń, bo mamy tych węglarek za mało.

- Ten węgiel, kiedy do nas przypłynie, to będzie kwiecień-maj przyszłego roku. A więc nawet nie ta zima, tylko następna! - przewiduje Ziętek. - To będzie niesort, czyli głównie miały energetyczne kupowane po 2 tys. zł za tonę. Co my z tym węglem zrobimy? Będziemy z niego produkować energię? A jeżeli tak, to proszę sobie wyobrazić, jaka będzie cena tej energii, skoro te same miały polskie kopalnie sprzedają polskim elektrowniom po 250-280 zł za tonę!

Szef Sierpnia 80 z rosnącym przerażeniem słucha kolejnych doniesień rządu.

- Pani minister Moskwa ogłasza, że kolejne miliony ton węgla do nas płyną. Miało być najpierw dziewięć, teraz już jest siedemnaście milionów ton - mówi Ziętek. - Kupujemy nie ten węgiel, który potrzeba! Kupujemy miały do energetyki, które zasypią z powrotem naszą energetykę w taki sposób, że nie będzie miejsca dla polskiego węgla. Nie kupujemy natomiast prawie wcale węgla, którego na pewno na rynku zabraknie.

Węgla po 900 zł nie będzie

I wskazuje, że chodzi tu oczywiście o węgiel dla odbiorców komunalnych i indywidualnych.

- Rozmawiałem ze specjalistami o tym, ile oni są w stanie z tego węgla (który kupujemy teraz po 350-380 dolarów za tonę) wysiać węgla grubego, który miałby zabezpieczyć ten rynek odbiorców indywidualnych - mówi Ziętek. - Odparli, że około 15 procent. Optymiści dodają, że to będzie 20 procent. To oznacza, że my z całego tego importu uzyskamy około 2 mln ton węgla grubego.

I przypomina, że Polska Grupa Górnicza produkuje 2,5 mln ton węgla dla odbiorców indywidualnych.

- Inne kopalnie być może dadzą na ten rynek około 1 mln ton. Ponadto 2 mln ton węgla, który płynie do nas morzem, a który uzyskamy z przesiewania. I około 3 mln ton węgla, który wpłynął do nas przed embargiem na węgiel rosyjski - wskazuje Ziętek. - To nam daje około 8 mln ton węgla dla odbiorców indywidualnych. W Polsce jest około 3 mln 800 tysięcy gospodarstw indywidualnych, które będą potrzebowały węgla opałowego. Licząc na okrągło, to jest jakieś 12 mln ton zapotrzebowania. Zabraknie w tym roku około 4 mln ton węgla dla odbiorców indywidualnych i komunalnych - wylicza związkowiec.

- Musimy się przyzwyczaić do myśli takiej, że tego mitycznego węgla po 900 zł za tonę nie kupimy, bo go po prostu nie ma - zaznacza Ziętek. - Trzeba to ludziom powiedzieć, a nie kłamać, że będzie jakiś dodatkowy węgiel, który do nas płynie i który trafi do odbiorców indywidualnych jeszcze tej zimy.

8-milionowa dziura na własne życzenie

Ziętek nie widzi w rządzie woli zmian. Widzi stagnację, brak decyzji i konsekwencje, jego zdaniem, wciąż powielanych błędów.

- Czy to w zakresie przyspieszenia procesów inwestycyjnych w górnictwie, czy to w zakresie dopuszczenia inwestorów prywatnych, czy to w kwestii przyspieszenia procesów koncesyjnych - nie robi się nic! - dodaje.

I podkreśla, że nie robi się nic w kwestii wzmocnienia potencjału polskiego górnictwa.

- Niestety jest tak, że popełniane błędy są dalej powielane. To decyzjami spółek energetycznych w Polsce zniszczono górnictwo w ostatnim okresie - twierdzi przewodniczący Sierpnia 80. - Prezesi spółek energetycznych powiedzieli, że nie odbiorą zakontraktowanego węgla od spółek węglowych na wymiar 8 mln ton (nawiązanie do roku 2020, kiedy energetyka nie odebrała zakontraktowanych ilości węgla - przyp. red.). I to jest ta dziura, z którą my się dzisiaj borykamy. Prezesi spółek energetycznych wówczas mówili: „nie potrzebujemy węgla z polskich kopalń, bo każdą ilość węgla dostaniemy z Rosji”. I ci ludzie dalej rządzą polską energetyką - oburza się Ziętek.

