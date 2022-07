Węglokoks ma szanse przebić ubiegłoroczne wyniki

Skonsolidowane przychody grupy Węglokoks w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 2,6 mld zł a zysk netto grupy kapitałowej był na poziomie 292 mln zł.

Węglokoks ma szanse pobić wyniki finansowe z 2021 r. Przypomnijmy, że ta grupa kapitałowa wypracowała w 2021 r. przychody w wysokości 3,6 mld zł a zysk EBITDA był na poziomie 380 mln zł.

Mateusz Morawiecki zobowiązał Węglokoks do sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski 2 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Grupa zrealizowała kontrakt na dostawę stalowych przęseł i zapewnienie ponad 50 tysięcy ton stali na zaporę na granicy z Białorusią.

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem podatku dochodowego, zobowiązań oraz amortyzacji) grupy Węglokoks wyniósł 310 mln.

Jednostkowe przychody spółki Węglokoks w pierwszym półroczu 2022 r. były na poziomie 1,6 mld zł.

Węglokoks ma tym samym szanse pobić wyniki finansowe z 2021 r. Przypomnijmy, że grupa Węglokoks wypracowała w 2021 r. przychody w wysokości 3,6 mld zł, 200 mln zł zysku operacyjnego a zysk EBITDA był na poziomie 380 mln zł.

Nowy, stary zarząd

Rada nadzorcza Węglokoksu na swoim posiedzeniu 20 czerwca 2022 r. wybrała zarząd nowej, wspólnej XI kadencji. Prezesem pozostał Tomasz Heryszek, dla którego jest to druga kadencja w fotelu prezesa, a trzecia w zarządzie spółki.

Wiceprezesem ds. handlowych pozostał Sławomir Brzeziński, wiceprezesem ds. finansowych Łukasz Śmigasiewicz, a wiceprezesem ds. grupy kapitałowej Marek Akciński, który także będzie kontynuował pracę na stanowisku.

Węglokoks musi sprowadzić 2 mln ton węgla

W połowie lipca 2022 r. na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska Węglokoks oraz spółka PGE Paliwa zostały zobowiązane decyzją premiera od zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Mateusz Morawiecki zobowiązał PGE Paliwa do kupna w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia 2022 r. 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych węgla wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe.

Do importu 2 mln ton takiego węgla w tym samym czasie i o takich samych parametrach jakościowych została zobowiązana także spółka Węglokoks.

Węglokoks zaangażował się w szpital covidowy i zaporę na granicy

Węglokoks SA jest spółką dominującą w grupie kapitałowej, na którą składają się spółki z branży energetyki i ciepłownictwa, górnictwa, hutnictwa oraz logistyki.

W ostatnich trzech latach oprócz podstawowej działalności Węglokoks odpowiadał między innymi za budowę i utrzymanie covidowego szpitala tymczasowego na lotnisku w Pyrzowicach oraz realizację kontraktu na stalowe przęsła i zapewnienie ponad 50 tysięcy ton stali na zaporę na granicy z Białorusią.

W pierwszych dniach pandemii Węglokoks udzielił pomocy m.in. na rzecz szpitali i służb publicznych o wartości ponad 1,5 miliona złotych, z kolei już w pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie, wspólnie z Caritasem i Górnośląskim Centrum Medycznym spółka dostarczyła do szpitali we Lwowie i okolicach środki medyczne o wartości ponad miliona złotych.

Czytaj także: Ważna umowa Cognora w Siemianowicach. Bliżej inwestycji za pół miliarda złotych