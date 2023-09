Węglokoks na razie skończył ze sprowadzaniem węgla z zagranicy

Obecnie Węglokoks nie importuje węgla i do końca 2023 roku już nie będzie sprowadzał węgla z zagranicy - dowiedział się portal WNP.PL.

Węglokoksowi pozostało 1 mln 600 tys. ton węgla z importu realizowanego w ubiegłym oraz na początku tego roku. To rezerwa, po którą można będzie sięgnąć na rynku w miarę potrzeb. Jest to węgiel dobrej jakości, sprowadzony między innymi z Kolumbii oraz Kazachstanu.

W latach kolejnych, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, spółka nie wyklucza importu węgla do Polski.

Węglokoks jest też aktywny w sektorze stalowym. Są plany odbudowy hutnictwa stali w Polsce, obejmujące między innymi powstanie nowej stalowni w Rudzie Śląskiej. Ma się tego podjąć właśnie Węglokoks.

Koszt budowy stalowni wraz z walcownią o rocznej produkcji ok. 1 mln ton jest oszacowany na kwotę ok. 5 mld zł. Inwestycja może być ukończona w ciągu 4-5 lat.

- Obecnie prowadzone są prace analityczne i przygotowawcze tej inwestycji. Ona da polskiemu rynkowi milion ton stali rocznie, to będzie bardzo wyraźna poprawa na rynku stali - wskazuje minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Nowa stalownia w Rudzie Śląskiej to istotna inwestycja dla gospodarki w Polsce. Inwestycja ta przyczyniłaby się do zwiększenia produkcji stali w kraju oraz do wzrostu gospodarczego regionu.

Węglokoks to spółka zrzeszająca przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. Przez wiele lat Węglokoks słynął jako największy w Polsce eksporter węgla, operator logistyczny i handlowy. Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku.