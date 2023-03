Węglokoks oburzony słowami posła. Żąda sprostowania

Spółki Węglokoks oraz Węglokoks Kraj wystosowały oświadczenie i domagają się sprostowania od posła Borysa Budki z Platformy Obywatelskiej.

Węglokoks: żądamy sprostowania nieprawdziwych informacji podanych przez Pana Borysa Budkę

W oświadczeniu napisano: "W odniesieniu do wywiadu udzielonego przez Pana Borysa Budkę, wyemitowanego w programie telewizji Polsat „Gość Wydarzeń - Borys Budka i Grzegorz Małecki” w dniu 16 marca 2023 roku, żądamy sprostowania nieprawdziwych informacji podanych przez Pana Borysa Budkę, a dotyczących sytuacji finansowej kopalni KWK Bobrek".

"Jak podał gość programu - Pan Borys Budka - kopalnia KWK Bobrek przeznaczona przez Partię Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku do likwidacji znalazła się w państwowej spółce - Węglokoks. W czasach rządów Partii Prawo i Sprawiedliwość pogorszyły się wyniki kopalni Bobrek, zaś nieudolność w zarządzaniu nią spowodowała że ma zostać przeznaczona do zamknięcia do roku 2030" - czytamy dalej w oświadczeniu Węglokoksu.

"Prostując fałszywe informacje, godzące w dobre imię spółek z Grupy Kapitałowej Węglokoks, informujemy oraz przypominamy, że:

W roku 2015 to rząd Platformy Obywatelskiej, na czele którego stała Ewa Kopacz (w którym funkcję Ministra Sprawiedliwości sprawował Pan Borys Budka) przygotował projekt systemowego rozwiązania, w ramach którego przeznaczył szereg polskich kopalń do wygaszenia – w tym m.in. kopalnię KWK Bobrek.

Projekt przyjętych rządowych założeń wywołał falę protestów wśród mieszkańców Śląska - zarówno górników, ich rodzin jak i Organizacji Związkowych. To na skutek podjętych akcji protestacyjnych społecznych KWK Bobrek nie została przez rząd Platformy Obywatelskiej zamknięta. Uratowana przez mieszkańców Śląska przed likwidacją kopalnia Bobrek trafiła do nowoutworzonej spółki Węglokoks Kraj S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks" - napisano w oświadczeniu.

"Kłamstwem jest stwierdzenie Borysa Budki, że kopalnia Bobrek została przeznaczona do likwidacji w 2030 roku"

Dalej w oświadczeniu zaznaczono między innymi: "Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach pod koniec 2015 roku, kopalnia Bobrek przechodziła restrukturyzację, dzięki czemu już od 2016 roku aż do dziś, Kopalnia jest nie tylko największym pracodawcą w Bytomiu, ale corocznie generuje zyski ze swojej działalności! Jest też jedną z najlepszych pod względem efektywności kopalń w Polsce, zaś sama Spółka Węglokoks Kraj SA co roku honorowana jest nagrodami gospodarczymi."

"Kłamstwem jest również stwierdzenie Pana Posła Borysa Budki, że kopalnia Bobrek została przeznaczona do likwidacji w 2030 roku. W Umowie Społecznej istnieje bowiem zapis gwarantujący nieprzerwaną pracę kopalni aż do 2040 roku, czyli do momentu całkowitego wyczerpania złoża węgla kamiennego.

Mając na uwadze kłamliwe informacje przekazane publicznie przez Pana Borysa Budkę, naruszające dobre imię spółek z GK Węglokoks oraz ich organów zarządzających, żądamy od Pana Borysa Budki niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) złożenia oświadczenia - przeprosin o następującej treści „ W trakcie wywiadu wyemitowanego w telewizji Polsat w dniu 16 marca 2023 roku, podczas programu „Gość Wydarzeń” naruszyłem dobra osobiste spółek Węglokoks Kraj SA, Węglokoks SA oraz organów zarządzających tymi podmiotami poprzez podanie niezgodnych z prawdą informacji o kopalni Bobrek. Niniejszym wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam zarządzających spółkami Węglokoks Kraj SA właściciela kopalni Bobrek oraz Węglokoks SA za: naruszenie ich dóbr osobistych oraz dóbr osobistych zarządzanych przez nich spółek jak i za krzywdę wyrządzoną kłamliwymi stwierdzeniami oraz podważanie wiarygodności Węglokoks Kraj SA oraz Węglokoks SA wobec opinii publicznej oraz wobec ich kontrahentów" - napisano w oświadczeniu.