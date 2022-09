Węglokoks stworzy w Polsce sieć hurtowni węgla

Pracujemy w tej chwili nad systemem dystrybucji, aby dostarczać węgiel - nazwijmy to - do fazy półhurtowej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu.

- Ropa naftowa, gaz, czy węgiel, to są nośniki, które w głównej mierze Unia Europejska importowała i będzie importować w najbliższych latach - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoksu. - Ceny tych nośników są w tym roku rekordowo wysokie. W przyszłym roku prawdopodobnie niewiele się zmieni. Takie niestety są trendy - zaznacza Tomasz Heryszek.

- Planujemy w tym roku ten import węgla na kilka milionów ton - zaznacza prezes Heryszek. - Natomiast raczej rozciągamy to w czasie. I już planujemy na pierwszy kwartał i kolejne kwartały roku przyszłego. Jaki będzie łączny wolumen? Taki, który umożliwi nam wygenerowanie około dwóch, może trzech milionów ton węgla opałowego, którego deficyt dziś jest ewidentnie widoczny na rynku - dodaje.

- Chcemy też skupić się na dystrybucji węgla w Polsce - mówi Tomasz Heryszek.

- Jesteśmy w trakcie budowy takiego systemu dystrybucji. Na to wszystko potrzeba czasu. Pracujemy w tej chwili nad systemem dystrybucji, aby dostarczać węgiel - nazwijmy to - do fazy półhurtowej. Nie jesteśmy w stanie jako spółka dostarczać węgiel bezpośrednio do każdego domu. Będziemy zapraszać firmy do współpracy i będziemy też budować własną sieć hurtowni węgla w różnych miejscach w Polsce. Moim zamierzeniem jest to, żeby przynajmniej jedno takie miejsce działało w każdym województwie i zapewniało dostawę dla odbiorców w swoim rejonie działania - dodaje.

- Europejczycy, którzy będą się mierzyć z wysokimi cenami wszystkiego, dojdą do wniosku, że polityka pewnego oderwania od reszty świata po prostu zbankrutowała - zaznacza Tomasz Heryszek.