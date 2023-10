Węglokoks umacnia się nad morzem

Główną przewagą Portu Północnego jest dostęp do szlaku głębokowodnego. Dostęp do niego powoduje, że Węglokoks uzyskuje wiele strategicznych korzyści na rynku.

Firma Węglokoks sfinalizowała ostatnio transakcję zakupu akcji Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-Składowego Port Północny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od SEA-invest Corporation.

W wyniku transakcji Węglokoks - grupa kapitałowa zrzeszająca spółki z sektora stalowego, energetycznego i logistycznego, nabywa 80,43 proc. akcji PPS Port Północny, co daje Węglokoksowi kontrolę nad spółką.

Transakcja ma zwiększyć pozycję Węglokoksu na rynku logistycznym.

W ostatnich 12 latach, pod zarządem SEA-invest Corporation - międzynarodowego operatora terminali dla towarów takich jak suche ładunki masowe, PPS Port Północny stał się największym i najważniejszym portem masowym w Polsce oraz kluczowym aktywem dla zabezpieczenia importu do Polski materiałów masowych, w szczególności węgla energetycznego, koksowego i rudy żelaza.

Przejęcie Portu Północnego ma wzmocnić pozycję Węglokoksu na rynku logistycznym

Nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki ma wzmocnić pozycję Węglokoksu na rynku logistycznym, co wpisuje się w długofalową strategię Grupy Węglokoks zakładającą rozwój tego typu biznesu.

- To nowe aktywo pozwoli nam rozwijać działalność w sektorze logistycznym i zapewnić lepszą integrację naszych działalności. Wierzymy, że ta inwestycja przyczyni się do dalszego rozwoju całej Grupy Węglokoks i umocni naszą pozycję na rynku - powiedział Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoksu. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Jak wskazał Tomasz Heryszek główną przewagą Portu Północnego jest dostęp do szlaku głębokowodnego. Dostęp do niego powoduje, że Węglokoks uzyskuje wiele strategicznych korzyści na rynku. W planach jest zwiększenie jego możliwości przeładunkowych z 10 milionów ton rocznie do 15 milionów, a w dalszej perspektywie 20 milionów ton rocznie.

- Projekt przejęcia portu w Gdańsku był mi znany od bardzo dawna i kibicowałem mu po cichu. Nie do końca wierząc, że to się powiedzie - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- Wypada tutaj podziękować prezesowi Węglokoksu Tomaszowi Heryszkowi, którego osobiste zaangażowanie przyniosło ten sukces. To też nieliczna w ostatnim czasie rzecz, za którą warto pochwalić Ministerstwo Aktywów Państwowych i ministra Jacka Sasina - dodaje Ziętek.

Węglokoks powinien być naturalnym regulatorem sytuacji na rynku węglowym w Polsce i ma do tego odpowiednie kadry oraz kompetencje

- Korzyści wynikające z odzyskania głębinowego portu w Gdańsku będą dla naszej gospodarki ogromne. Zwłaszcza w kontekście przewidywanego uczestnictwa w odbudowie Ukrainy - podkreśla Bogusław Ziętek. - Tym wszystkim, którzy widzą w tym zagrożenie w postaci zwiększenia importu węgla do Polski chcę powiedzieć, że nie wierzę w to, żeby śląska firma jaką jest Węglokoks kiedykolwiek zdecydowała się wbić nóż w plecy polskiemu górnictwu. Węglokoks powinien być naturalnym regulatorem sytuacji na rynku węglowym w Polsce i ma do tego odpowiednie kadry oraz kompetencje. Port w Gdańsku może być natomiast wykorzystywany na potrzeby Węglokoksu, kiedy spółka ta stanie się kluczowym graczem w odbudowie polskiego hutnictwa. A tego typu plany są przecież realizowane - podsumowuje Bogusław Ziętek.

- Dobrze oceniam ten zakup - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog górniczy.

- To rzeczywiście poprawi możliwości Węglokoksu oraz umocni pozycję tej spółki. To sukces, który przyszedł po latach starań. Może to być również istotne w kontekście przyszłej odbudowy Ukrainy - dodaje prof. Probierz.

Węglokoks jest spółka Skarbu Państwa i zrzesza w swojej grupie kapitałowej przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego oraz logistycznego.