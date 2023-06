Węglokoksowi ciążą zwały węgla. Związkowcy piszą do premiera

Węglokoks kupował węgiel nie z pobudek biznesowych. Robił to na wyraźne polecenie Pana Ministrów - zaznacza w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego związek zawodowy Sierpień 80.

Alarmuje w nim, że zapowiedziana przez rząd konsolidacja hutnictwa i budowa stalowni w Rudzie Śląskiej, która ma służyć odbudowie potencjału polskiego hutnictwa, może się nie udać. Sierpień 80 przypomina, że według zapowiedzi ministrów, to Węglokoks miał być głównym inwestorem powstającej stalowni. Tymczasem boryka się on z ogromnymi trudnościami.

Niestety teraz Węglokoks stoi na krawędzi bankructwa. Ogromne ilości węgla, sprowadzał za własne środki, pochodzące głównie z kredytów bankowych. Teraz musi te drogie, komercyjne kredyty, obsługiwać z własnych środków - zaznacza w piśmie do premiera Morawieckiego Sierpień 80.

Zapowiedziana konsolidacja hutnictwa i budowa stalowni w Rudzie Śląskiej, która ma służyć odbudowie potencjału polskiego hutnictwa, może się nie udać

"Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zwraca się do Pana Premiera o pilne zainteresowanie się sytuacją na Śląsku. Oczekujemy od Pana Premiera zainteresowania, reakcji i natychmiastowych decyzji, które pozwolą uniknąć katastrofy. Sytuacja wymaga natychmiastowych działań.

W tej sprawie zwracały się już do Pana i Pana Wicepremiera Jacka Sasina organizacje zakładowe, reprezentujące załogi Walcowni Batory w Chorzowie, Huty Pokój Konstrukcje, Huty Pokój Profile i Huty Pokój SA w Rudzie Śląskiej.

Sytuacja tych zakładów jest krytyczna. Konieczna jest natychmiastowa interwencja, która umożliwi kontynuowanie produkcji i procesu inwestycyjnego w tych zakładach. Zapowiedziana przez Pana Rząd konsolidacja hutnictwa i budowa stalowni w Rudzie Śląskiej, która ma służyć odbudowie potencjału polskiego hutnictwa, może się nie udać.

Bez interwencji Państwa, zakłady te nie przetrwają do czasu zapowiedzianej restauracji polskiego hutnictwa. Ma to związek z katastrofalną sytuacją grupy Węglokoks, która miała być operatorem konsolidacji hutnictwa i odbudowy jego potencjału. Wszystkie te zakłady należą do grupy Węglokoks.

Węglokoks miał też, według zapowiedzi ministrów Pańskiego Rządu, być głównym inwestorem powstającej stalowni. Bez tej konsolidacji, inwestycji i budowy stalowni, Polska będzie skazana na import stali i wyrobów stalowych, tylko skąd? Bez tych inwestycji możemy też zapomnieć o udziale, w odbudowie, zniszczonej barbarzyńską wojną Ukrainie.

Węglokoks boryka się teraz z ogromnymi trudnościami

Tymczasem, Węglokoks boryka się z ogromnymi trudnościami. Na polecenie Pana i Pani Minister Anny Moskwy Węglokoks zajmował się sprowadzaniem węgla z zagranicy, aby ratować katastrofalną sytuację na rynku krajowym. Zadanie swoje wykonał należycie, zaopatrując rynek odbiorców indywidualnych w węgiel, którego brakowało na rynku krajowym.

Wykonując polecenie Pana i Pana Ministrów, sprowadził w bardzo krótkim czasie węgiel, który pozwolił uniknąć katastrofy na rynku krajowym. Pańscy Ministrowie chwalą się tym, że węgla w Polsce nie zabrakło. Możliwe to było, dzięki działaniom, takich firm jak Węglokoks.

Niestety teraz Węglokoks stoi na krawędzi bankructwa. Ogromne ilości węgla sprowadzał za własne środki, pochodzące głównie z kredytów bankowych. Teraz musi te drogie, komercyjne kredyty, obsługiwać z własnych środków.

Kupując węgiel na polecenie Pana Ministrów, Węglokoks zaniedbał też inwestycje we własne spółki hutnicze. Teraz został z kredytami i blisko 2 milionami ton niesprzedanego węgla. Są to głównie miały energetyczne, które zostały po procesie pozyskiwania węgla grubego. Nie ma tu żadnej winy po stronie Węglokoksu, ponieważ chcąc zapewnić węgiel gruby, dla odbiorców indywidualnych, Węglokoks musiał odsiewać go, z kupowanego za granicą węgla.

Te blisko 2 miliony ton węgla, nie jest dziś potrzebne polskiej energetyce. Niestety, na zwałach Polskiej Grupy Górniczej zalega węgiel, który jest przeznaczony dla tej energetyki. Zwały kopalń PGG są zapełnione w 60 procentach. W przypadku niektórych kopalń, nawet w 80 procentach.

Jeśli tak dalej pójdzie, zwały kopalń Polskiej Grupy Górniczej, będą pełne do końca lipca. Jeśli Węglokoks będzie zmuszony rzucić swój węgiel na rynek krajowy, po obecnych cenach rynkowych, dużo poniżej kosztów zakupu, to zwały kopalń PGG zapełnią się jeszcze szybciej. Wtedy kopalnie PGG będą musiały wstrzymać swoją produkcję.

Bez szybkich rozwiązań, polskie górnictwo już tego lata, będzie miało ogromne problemy

Ostrzegaliśmy przed takim scenariuszem. Węglokoks kupował węgiel, nie z pobudek biznesowych. Robił to na wyraźne polecenie Pana Ministrów. Miał też zapewnienia, że ewentualne straty zostaną zrekompensowane, a za wykonanie tego zleconego przez Rząd zadania, uzyska środki, które zainwestował. Niestety, obecnie Ministerstwo Środowiska uchyla się od wypełniania tych zobowiązań. Bez wypełnienia tych zobowiązań Węglokoks upadnie, a wraz z nim resztki polskiego hutnictwa, które miało stanowić zalążek, odbudowy naszego potencjału hutniczego.

Bez interwencji Państwa węgiel z Węglokoksu trafi na krajowy rynek energetyczny, a to oznacza zapełnienie zwałów kopalń PGG, w bardzo krótkim czasie, przestoje i ogromne problemy dla Polskiej Grupy Górniczej. Górnicy z PGG, już są zaniepokojeni stanem zwałów na kopalniach. Bez szybkich rozwiązań, polskie górnictwo już tego lata, będzie miało ogromne problemy, a spokój społeczny na kopalniach przejdzie do historii. Bez rozwiązań długofalowych, do których namawiamy Pana Premiera, problemy będą narastać.

Polskie kopalnie (Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj, Jastrzębska Spółka Węglowa), tej jesieni i zimy wyprodukują nie więcej niż 4 miliony ton węgla grubego. Do ogrzania blisko 4 milionów gospodarstw indywidualnych i zaspokojenia potrzeb rolników, potrzebować go będziemy od 10 do 12 milionów ton. To oznacza, że w tym sezonie znowu zabraknie go na rynku od 6 do 8 milionów ton.

Aby wysiać taką ilość z węgla importowanego, będziemy go musieli sprowadzić od 24 do 30 milionów ton. Gdzie go rozładujemy, skoro porty nadal zawalone są węglem z poprzedniego sezonu, z którym nie ma co zrobić? Gdzie go spalimy, skoro już dzisiaj, nie mamy co zrobić z miałami, które zostały w Węglokoksie i PGE Paliwa po poprzednim sezonie? Co zrobimy z węglem z polskich kopalń, skoro sprowadzimy znowu 15 - 20 milionów ton miałów energetycznych z importu, które zostaną po wysianiu, aby zapewnić węgiel gruby dla odbiorców indywidualnych?

Rozwiązania są, tylko trzeba o nich rozmawiać

Czas znaleźć odpowiedzi na te pytania. Rozwiązania są, tylko trzeba o nich rozmawiać. Do tego zachęcamy Pana i Pańskich ministrów. Gotowi jesteśmy do rozmów, na temat rozwiązania problemów, tych doraźnych i długofalowych. Chcemy zaproponować konkretne rozwiązania, tylko musimy mieć z kim rozmawiać.

Zwracamy się do Pana Premiera o zainteresowanie się sprawą i pilne podjęcie decyzji w sprawie sytuacji Węglokoksu i polskiego przemysłu hutniczego, w tym zakładów takich jak HPK, HPP, HP SA Walcownia Batory. Zwracamy się do Pana Premiera, o pilne zajęcie się sprawą, rosnących zwałów w Polskiej Grupie Górniczej.

Zwracamy się do Pana Premiera, o pilne rozmowy w sprawach bieżących problemów śląskich firm i rozwiązań długofalowych, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne Naszego Kraju i Naszych Obywateli. Zwracamy się do Pana, jako do szefa Rządu RP ale również, jako do Posła Ziemi Śląskiej" - zaznaczono na końcu pisma do premiera Mateusza Morawieckiego. Pod pismem podpisał się Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.