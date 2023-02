Węglowa potęga myśli też o innych surowcach

Australia jest znaczącym w świecie producentem węgla. Ponadto posiada tantal i wolfram oraz wiele minerałów, których Unia Europejska potrzebuje do realizacji transformacji energetycznej.

Australia jest największym światowym eksporterem węgla metalurgicznego potrzebnego do produkcji stali. Kraj wyprodukował 256 mln ton węgla energetycznego oraz 170 mln ton węgla metalurgicznego w ciągu roku (od czerwca 2021 roku do czerwca 2022 roku).

Według raportu rządowego z 2022 roku, Australia posiada drugie co do wielkości światowe rezerwy kobaltu i litu, z których wytwarzane są baterie, oraz zajmuje pierwsze miejsce pod względem cyrkonu, który jest używany do wykładania reaktorów jądrowych.

Niektóre australijskie minerały, zwłaszcza lit, są w dużej mierze rafinowane w Chinach. Australia to teraz największy na świecie producent surowej postaci litu. Jednak większość surowca trafia do Chin w postaci rudy skały twardej. Później jest poddawana rafinacji na wodorotlenek litu do akumulatorów. W Australii myślą o sprowadzeniu części tej działalności do siebie.