Węglowa spółka poprawia wyniki. Związkowcy domagają się podwyżek

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Solidarność, Kadra oraz Federacja Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wystosowały 13 czerwca pismo do prezesa zarządu spółki Tomasza Cudnego. Domagają się wyznaczenia spotkania w celu realizacji punktu 3 porozumienia z 28 stycznia br. dotyczącego polityki płacowej w 2022 roku oraz renegocjacji wartości posiłków profilaktycznych.

„Obecna sytuacja, tj. znaczące zyski jakie osiąga nasza spółka oraz inflacja, która realnie obniża zarobki jej pracowników, wymaga podjęcia działań w temacie polityki płacowej w JSW” - wskazują związkowcy.

Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła zysk netto w wysokości 1,85 mld zł, a zatem o 82,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale.

Wolumen produkcji węgla ogółem w pierwszym kwartale tego roku został zrealizowany na poziomie 3,8 mln ton i był wyższy o 5,4 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku. Produkcja koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku sprzedaż węgla ogółem wzrosła o 6,7 proc. w relacji do czwartego kwartału 2021 roku i wyniosła 4,1 mln ton. Sprzedaż koksu w pierwszym kwartale 2022 roku zrealizowana została na poziomie 0,9 mln ton i była wyższa o 7,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,68 mld zł, tj. więcej o 31,7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 20,7 proc. w analizowanym okresie i sięgnęły 2,06 mld zł.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.

Czytaj również: PGG negocjuje ceny węgla, w tle możliwe zmiany w zarządzie węglowego giganta