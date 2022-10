Węglowe inwestycje są konieczne zanim doczekamy się atomu

Do czasu pojawienia się w polskim systemie mocy z bloków jądrowych trzeba wydłużyć pracę węglowych bloków o mocy 200 MW.

- Kiedy nie mamy źródeł stabilnych, nie obejdziemy się bez węgla kamiennego. Trzeba podtrzymać bloki 200 MW, przedłużyć ich żywotność przez modernizację - wskazuje Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę. - Wydobycie węgla nie może się zwiększyć z roku na rok, to karkołomne założenie. Nakłady inwestycyjne w poprzednich latach w górnictwie nie były szokująco wysokie, bowiem realizowano program restrukturyzacji. Jeśli nie zmienimy mentalności społeczeństwa, by rozumiało, że węgiel jest dla nas paliwem strategicznie i doktrynalnie potrzebnym dla osiągnięcia celów bezemisyjności gospodarki, to przyszłość górnictwa będzie piekielnie trudna i jest to obecnie nasz największy problem - ocenia Herbert Gabryś.

Do czasu pojawienia się w polskim systemie mocy z bloków jądrowych trzeba wydłużyć pracę bloków o mocy 200 MW. Związek zawodowy Sierpień 80 wystosował w tej sprawie przed paroma miesiącami pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

"Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zwraca się do Pana Premiera z wnioskiem, o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie, bloków energetycznych opalanych na węgiel kamienny. Chodzi przede wszystkim, o tak zwane dwusetki, które bez modernizacji, wkrótce będą musiały zostać wyłączone.

Spowoduje to ogromne zagrożenie, dla polskiego sytemu energetycznego. Bez dalszego utrzymania, tych bloków energetycznych, wkrótce zabraknie nam energii" - zaznaczył wówczas związek. Jednak czas biegnie i niestety nic się w tym zakresie nie dzieje.