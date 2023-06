Węglowy gigant zwiększy produkcję oraz eksport

Indie mogą eksportować około 30 mln ton węgla rocznie do Bangladeszu i Sri Lanki do 2030 roku z kopalni zlokalizowanych we wschodniej części kraju.

Wszystkie wysiłki zmierzają do dalszego zwiększenia produkcji, a także eksportu węgla energetycznego. S&P Global wskazuje, że obecnie Indie eksportują rocznie około 1-2 mln ton węgla do sąsiednich krajów, w tym Bangladeszu i Nepalu.

Węgiel z indyjskich kopalń o wartości opałowej 2950-3850 kcal/kg jest dobrze przygotowany do zastąpienia węgla indonezyjskiego na rynku Bangladeszu.

Prognozuje się, że roczne zapotrzebowanie na węgiel energetyczny do produkcji energii w zależnym od importu Bangladeszu wzrośnie z obecnych 2,3 mln ton do 21-25 mln ton do 2025 roku, aby móc zasilić nowe moce węglowe.

Według danych S&P Global Bangladesz zaimportował w 2022 roku 7,5 mln ton węgla, z czego 6,6 mln ton pochodziło z Indonezji.

Indyjski plan logistyki węgla przewiduje również eksport około 4 milionów ton węgla na Sri Lankę, zastępując surowiec pochodzący z Republiki Południowej Afryki, aby zasilić projekt energetyczny Lakvijaya o mocy 900 MW na Sri Lance.

Indie niedawno skorygowały swoje zapotrzebowanie na węgiel energetyczny dla zakładów energetycznych na rok budżetowy 2029-30 do poziomu 1,02 mld ton z wcześniejszej prognozy 892 mln ton. Oczekuje się, że Indie wyprodukują około 1,5 miliarda ton węgla w roku finansowym 2029-30.

Jak wynika z danych rządowych, import węgla do Indii w roku budżetowym 2022-23 wzrósł o 14 proc. w ciągu roku do poziomu 238 mln ton.