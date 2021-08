Wezwanie na sprzedaż akcji Fasingu. Spółka może zniknąć z giełdy

Spółka Karbon 2 ogłosiła wezwanie na sprzedaż 39,88 proc. akcji grupy Fasing. Jeśli wezwanie się powiedzie, Karbon 2 będzie miała 100 proc. akcji Fasingu i planuje wycofać ją z Giełdy Papierów Wartościowych. Karbon 2 za jedną akcję Fasingu oferuje 12,46 zł - drobni akcjonariusze uznali, że to zbyt mało i obecna cena znacznie przekracza ten poziom.

W planach ekspansja zagraniczna

Plany w ramach transformacji

Łańcuchowy potentat

- Prezentowane wyniki potwierdzają, że przyjęte kierunki strategiczne grupy są właściwe, pomimo trudnych warunków, jakie stawiało otoczenie w 2020 r. Dlatego też w kolejnych latach zamierzamy kontynuować strategię, umacniając pozycję lidera w sektorze górniczym na skalę globalną, aktywnie uczestnicząc w rozwoju tego segmentu przemysłu. Planujemy również pogłębiać dywersyfikację rynków zbytu, kierując się w stronę sektora transportu i przeładunku, rolnictwa, kolejnictwa, motoryzacji i hydrauliki. Uwzględniamy przy tym nowe warunki prowadzenia działalności, które w świetle obecnej pandemii rzeczywistość dyktuje wszystkim uczestnikom rynku - komentował wyniki Zdzisław Bik, prezes grupy Fasing.W 2020 r. większość - bo 65,41 proc. - sprzedaży grupy Fasing trafiła na rynek krajowy, sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 34,59 proc. sprzedaży ogółem.Głównymi odbiorcami wyrobów i usług grupy Fasing w 2020 roku były Zakład Wsparcia Produkcji JSW, Węglokoks, kopalnia Bogdanka, Polska Grupa Górnicza oraz spółka Wasiak Industry.Do najważniejszych rynków zbytu grupy poza terytorium Polski należą: Ukraina, Rosja, Szwecja, Australia, Niemcy i Chiny.W planach Fasingu jest dalsza ekspansja na zagraniczne rynki górnicze oraz utrzymanie pozycji na krajowym rynku górniczym i kluczowych dla spółki zagranicznych rynkach górniczych. Wśród swoich szans Fasing wymienia rozwój działalności eksportowej, obecność w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i na Ukrainie.Założono również dalszą dywersyfikację przychodów poprzez intensyfikację działań na rynkach pozagórniczych oraz rozwój produktów i rozwiązań dla innych sektorów stanowiących docelowe rynki zbytu spółek grupy.Fasing stawia także na ścisłą współpracę z certyfikowanymi jednostkami badawczo-naukowymi.Na rok 2021 Grupa zaplanowała inwestycje w wysokości 19,9 mln zł, z czego na inwestycje w maszyny i urządzenia chce przeznaczyć 14,6 mln zł, a nakłady inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja infrastruktury zakładowej - budynki i budowle) mają wynieść 4,2 mln zł.W niedawnej rozmowie z PAP Zdzisław Bik poinformował, że Fasing zgłosił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego propozycje projektów, dla których firma chciałaby otrzymać dotacje w ramach sprawiedliwej transformacji i planów przebranżowienia spółki.- Po pierwsze, to projekt na 130 mln zł dotyczący modernizacji kuźni w kierunku pozagórniczym. Posiadamy tradycyjną kuźnię matrycową, gdzie robiliśmy do tej pory wyroby dla górnictwa. To kosztochłonna produkcja i aby być bardziej wydajnym i konkurencyjnym, musimy wyposażyć nasz park maszynowy w prasy. Widzimy, że produkcja ma przyszłość - w Europie Zachodniej wiele firm się pozamykało, a wyroby są importowane z rynków azjatyckich. Możemy konkurować, zaopatrując Europę Zachodnią - powiedział Zdzisław Bik w rozmowie z PAP.- Drugi projekt szacowany jest na ok. 50 mln zł i dotyczy osiągnięcia oszczędności w obszarze energii w Fasingu z wykorzystaniem kogeneracji i fotowoltaiki. Posiadając własne źródło energii, możemy obniżyć koszty energii o co najmniej 30 proc., a w Fasingu przy produkcji zużycie energii jest bardzo wysokie. Dodatkowo, w ramach projektu chcielibyśmy kupić nowe maszyny, które pozwoliłyby nam na produkcję wyrobów dla rolnictwa - dodał prezes Fasingu.Ponadto, spółka chce się rozwijać w dziedzinie elektromobilności, poszerzając ofertę produkcyjną o stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wartość projektu szacowana jest na ok. 15 mln zł.Fasing jest jedną z największych grup zaplecza górnictwa w Polsce. Spółka informuje, że jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firm produkujących łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.Siedziba Fasingu znajduje się w Katowicach. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Według stanu na 31 grudnia 2020 r., w spółkach grupy kapitałowej zatrudnionych było 515 osób (w tym 26 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy).