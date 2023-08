Wiadomo, co z węglem w Polsce. Gorzej z wiedzą o przyszłości górników

- Wolałbym dzisiaj ze stroną społeczną rozmawiać na temat tego, jak wszystkich tych, którzy są zaangażowani w górnictwo węgla kamiennego, w energetykę opartą na węglu, wprowadzić w sektor OZE - mówi Paweł Poncyljusz, poseł Platformy Obywatelskiej.

Pozostaje kwestia tego, jak szybko będziemy rezygnować z tych najmniej efektywnych.

- Obecnie sytuacja jest taka, że energia elektryczna z węgla jest najdroższa. Już abstrahując od cen uprawnień do emisji CO2. Widać jasno, że Unia Europejska, większość krajów członkowskich, nie ma problemów z wydobyciem węgla, bo tego węgla nie posiada. A więc też większość krajów Unii zgodziło się co do tego, że jest odejście od technologii emisyjnych, a na pewno takimi technologiami są technologie węglowe - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Poncyljusz, poseł Platformy Obywatelskiej.

- Jeśli chcemy, aby ceny energii nie rosły drastycznie - tak jak się to działo w ostatnich dwóch latach, i to jest wynik decyzji krajowych, a nie żadnego nacisku z zewnątrz - to musimy się z tego węgla wycofywać - podkreśla Poncyljusz.

- W miarę oczywiście racjonalnych decyzji. Jeśli kilka lat temu, jeszcze za poprzednich rządów, zostały wybudowane ostatnie elektrownie węglowe, to ich działanie oparto na założeniu, że to jest około 30, 40 lat działania. Tak powinny te elektrownie funkcjonować, więc nie ma żadnego uzasadnienia, aby z dnia na dzień je zamykać - dodaje Poncyljusz.

- Zapotrzebowanie na węgiel kamienny oraz brunatny w Polsce będzie po prostu malało. I nawet PiS, który tak krzyczał w okolicach 2015 roku, że jeszcze będzie budował elektrownie węglowe, żadnej takiej elektrowni nie zbudował - zaznacza Paweł Poncyljusz.

- Powiedzmy sobie uczciwie: tych kilka elektrowni najbardziej sprawnych - takich, które zostały wybudowane jeszcze w czasach koalicji PO-PSL - będzie z nami przez wiele lat. I do tego będzie potrzebny pewien wolumen węgla. Chciałbym, żeby to był tylko węgiel krajowy, bo właśnie całe zamieszanie i te jednoosobowe decyzje Mateusza Morawieckiego z zeszłego roku spowodowały, że w 2022 roku Polska zaimportowała rekordową ilość węgla. Tego mam nadzieję, że już nie będzie. Ale węgiel z nami zostanie jeszcze na tyle, na ile będą funkcjonować wysokosprawne bloki węglowe - podkreśla Paweł Poncyljusz.

Odnosi się on także do kwestii umowy społecznej dla górnictwa, w której między innymi zapisano, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego potrwa u nas do 2049 roku.

- Do dzisiaj nie mamy notyfikowanego całego porozumienia ze związkami zawodowymi w Komisji Europejskiej. Dopóki nie ma notyfikacji, to trudno mówić o tym, czy coś obowiązuje, czy nie - mówi Poncyljusz. - Taka jest rzeczywistość. Ja wolałbym dzisiaj ze stroną społeczną rozmawiać na temat tego, jak wszystkich tych, którzy są zaangażowani w górnictwo węgla kamiennego, w energetykę opartą na węglu - wprowadzić w cały sektor OZE. Powołać sieć właśnie takich fabryk, zakładów produkujących różnego rodzaju komponenty do energetyki opartej na źródłach odnawialnych. I wtedy w ogóle nie będziemy mieli problemu społecznego pod tytułem, że ktoś dziś pracuje, a jutro już nie - dodaje Poncyljusz.

Pytamy zatem Pawła Poncyljusza, czy ten sektor produkcyjny, specjalizujący się w OZE, wchłonąłby taką liczbę pracowników, którzy obecnie są zatrudnieni w górnictwie oraz energetyce bazującej na węglu.

- Wchłonąłby - odpowiada Paweł Poncyljusz. - Wchłonie jeszcze więcej. I już dzisiaj widać pierwsze jaskółki - zaznacza.