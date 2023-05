Wiadomo kiedy powstanie chodnik, którym ratownicy pójdą po 7 zaginionych w kopalni Pniówek

Chodnik, którym ratownicy pójdą po siedmiu górników i ratowników górniczych, zaginionych ponad rok temu po wybuchach metanu w kopalni Pniówek, powinien powstać do końca sierpnia tego roku – potwierdziła w czwartek Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), do której należy kopalnia.

Wydrążenie ok. 350-metrowego chodnika, równoległego do ściany wydobywczej, przy której doszło do katastrofy, umożliwi bezpieczne dojście w ten rejon i spenetrowanie okolic ściany, by odnaleźć ciała zaginionych.

Kopalnia Pniówek. W wybuchach metanu zginęło 16 górników i ratowników górniczych

20 kwietnia 2022 roku w wyniku serii wybuchów metanu życie w kopalni Pniówek straciło 16 górników i ratowników górniczych, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli z pomocą poszkodowanym. Siedmiu z nich pozostało za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. Aby dotrzeć do zaginionych, trzeba wydrążyć nowy chodnik, równoległy do ściany. Zmierzające do tego prace trwają od kilku miesięcy.

Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik JSW Tomasz Siemieniec, w ostatnim czasie zakończyła się tzw. pobierka spągu w chodniku N-6, czyli wybieranie skały podnoszącej się wskutek ciśnienia górotworu ze spągu (dolnej powierzchni wyrobiska). Umożliwiło to rozpoczęcie budowy skrzyżowania tego wyrobiska z przyszłym nowym chodnikiem.

- Obecnie trwa budowa skrzyżowania z przyszłym chodnikiem równoległym do ściany N-6. Po zakończeniu budowy skrzyżowania rozpocznie się drążenie chodnika, które zgodnie z planem ma się zakończyć pod koniec sierpnia - powiedział rzecznik.

Ratownicy górniczy powrócili w rejon ściany N-6 w lutym

Potwierdził, że po zakończeniu drążenia chodnika ratownicy w trybie akcji ratowniczej rozpoczną penetrację ściany N-6, aby dotrzeć do zaginionych.

Po raz pierwszy od ubiegłorocznej katastrofy ratownicy górniczy wrócili w rejon ściany N-6 w lutym tego roku. Zgodnie z planem akcji, zawęzili wówczas otamowany rejon do wyrobisk znajdujących się bliżej ściany N-6 poprzez wybudowanie dwóch lekkich tam izolacyjnych na bazie pian chemicznych. Prace przy zawężeniu otamowanego rejonu ściany N-6 i penetracja odtamowanej pochylni N-6 zakończyły wtedy pierwszy etap akcji poszukiwawczej.

Dalsze prace prowadzone przez ratowników już w ramach profilaktyki polegały na wybudowaniu nowych tam przeciwwybuchowych, udrożnieniu odtamowanych wyrobisk (usunięto m.in. 100-metrowe zalewisko) oraz zdemontowaniu i wydostaniu z chodników starych maszyn, w tym urządzeń odstawy urobku. Później rozpoczęto przygotowania do budowy nowego chodnika. Sprowadzono kombajn chodnikowy, przy pomocy którego w ostatnich tygodniach wykonano tzw. pobierkę spągu.