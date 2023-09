Wiceminister aktywów wywołany do tablicy. Chodzi o górniczy zespół trójstronny

Nie ma na przykład żadnej informacji na temat tego, co z notyfikacją umowy społecznej dla górnictwa - mówi portalowi WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

- Od początku kadencji wiceministra aktywów państwowych Marka Wesołego, który odpowiada za górnictwo, nie zwołał on obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) województwa Śląskiego, a zarazem współprzewodniczący górniczego zespołu trójstronnego. - Co prawda wiceminister Wesoły spotyka się wyrywkowo z poszczególnymi organizacjami związkowymi, ale na dłuższą metę tak dialogu prowadzić nie można - ocenia Wacław Czerkawski.

- Jest coraz więcej sygnałów ze strony związków działających w górnictwie, które domagają się pilnych obrad górniczego zespołu trójstronnego - podkreśla Wacław Czerkawski. - Zresztą zgodnie z regulaminem te obrady zespołu powinny się odbywać co trzy miesiące, a ostatnie miały miejsce jeszcze zanim wiceminister Marek Wesoły zaczął odpowiadać za górnictwo - zaznacza Czerkawski.

- Trwa kampania wyborcza, ale to nie zwalnia wiceministra Marka Wesołego od dialogu, zwłaszcza że w górnictwie wiele się dzieje - mówi Czerkawski. - A z drugiej strony nie ma na przykład żadnej informacji na temat tego, co z notyfikacją umowy społecznej dla górnictwa. Zbliżają się wybory, ale jeżeli rząd będzie nadal unikał dialogu w górnictwie, to może to zostać źle odebrane przed tymi wyborami właśnie - dodaje Wacław Czerkawski.