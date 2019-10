Wiceminister energii: rybnickie złoże węgla Paruszowiec nie będzie eksploatowane

Rybnickie złoże węgla kamiennego Paruszowiec nie będzie eksploatowane - oświadczył we wtorek wiceminister energii Adam Gawęda, wskazując iż bez pozytywnej opinii jego resortu potencjalny inwestor nie uzyska koncesji na wydobycie węgla z tego złoża.

"Nie będzie żadnego elementu łagodzącego, dlatego, że projekcja tego złoża, wszystkie okoliczności, jak również opinie, którymi dysponuję, ze strony najlepszych ekspertów kopalni ROW wskazują, że jest to złoże absolutnie nieprzydatne, o dużym zasoleniu, o bardzo dużych nachyleniach i jest to teren nieprzygotowany do prowadzenia eksploatacji (...). To nie jest deklaracja Adama Gawędy, to jest deklaracja pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa" - powiedział.Gawęda po raz kolejny zapewnił także, że przygotowany przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, dający możliwość stanowienia obszarów specjalnego przeznaczenia na terenach ze strategicznymi złożami węgla, nie dotyczy żadnego ze złóż na Śląsku i w Małopolsce. Chodzi jedynie - mówił wiceminister - o złoża o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa surowcowego państwa, położone w okolicach Bełchatowa (węgiel brunatny) i na Lubelszczyźnie (węgiel kamienny)."Niezależnie od jakiejkolwiek ustawy czy też nowelizacji prawa geologicznego, to złoże na Paruszowcu nie będzie eksploatowane (...). Nie ma złoża na Śląsku, które mogłoby być w jakimkolwiek najmniejszy stopniu objęte specustawą" - zapewnił wiceszef Ministerstwa Energii. Poinformował również, że spółka PGNiG Termika, we współpracy z Polską Grupą Górniczą, kontynuuje działania służące szerszemu zaopatrzeniu Rybnika w ciepło sieciowe, z wykorzystaniem należącej do PGG elektrociepłowni Chwałowice.Wtorkowej konferencji prasowej wiceministra w rybnickiej dzielnicy Paruszowiec przysłuchiwała się grupa mieszkańców, przeciwnych budowie kopalni. Część z nich domagała się od Gawędy pisemnego zapewnienia o tym, że kopalnia eksploatująca tamtejsze złoża nie powstanie.Spółka Bapro, która chce uruchomić w Rybniku kopalnię eksploatującą złoże Paruszowiec, oceniała wcześniej, że inwestycja o wartości ok. 3 mld zł przyniosłaby korzyści miastu i całej polskiej gospodarce. Według założeń, kopalnia miałaby zatrudniać bezpośrednio ok. 2,5 tys. osób, co mogłoby dać trzy razy więcej miejsc pracy w jej otoczeniu, przy wpływie na środowisko ograniczonym do minimum. Sprawa jest na etapie postępowania środowiskowego. Przeciwko budowie jest rybnicki samorząd, który obawia się m.in. szkód górniczych, degradacji terenów rekreacyjnych i zaburzenia stosunków wodnych. Swój sprzeciw zgłosiła też grupa ponad 6 tys. mieszkańców miasta. Jak mówił we wtorek wiceminister Gawęda, inwestor nie zwracał się bezpośrednio do resortu energii w sprawie budowy kopalni.