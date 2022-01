Wiceminister: protest górników to igranie z bezpieczeństwem energetycznym

Protest związkowców z Polskiej Grupy Górniczej, polegający na blokadzie kolejowej wysyłki węgla z kopalń do elektrowni, "w tym wydaniu to igranie z bezpieczeństwem energetycznym" - skomentował we wtorek wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, odpowiedzialny w resorcie za sprawy górnictwa.

We wtorek rano związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) rozpoczęli blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki do elektrowni. Akcja w tej formie ma potrwać dwie doby.

Związki domagają się rekompensaty dla górników za przepracowane od września do grudnia weekendy oraz wzrostu funduszu płac.

Kolejne rozmowy z udziałem mediatora zaplanowano na 10 stycznia.

Prace nad ustawą

Perturbacje w energetyce

40 pociągów dziennie