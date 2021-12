Wiceminister Pyzik o akcji w kopalni Bielszowice: Możliwe są różne scenariusze

Możliwe są różne scenariusze, na ten moment mamy nadzieję, że wszystko dobrze się zakończy – powiedział PAP wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, który jest w sztabie akcji ratowniczej w kopalni Bielszowice, a o jej przebiegu informuje wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina.

Przed godz. 17 przedstawiciele PGG poinformowali, że ratownikom udało się namierzyć w zwałowisku skalnym sygnał z lamp górniczych.

Wiceminister potwierdził, że po odebraniu sygnału z lamp doszło do przegrupowana sił.

- Mamy nadzieję, że to się wszystko dobrze zakończy - stwierdził wiceminister.

Przed godz. 17 przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, poinformowali, że ratownikom górniczym udało się namierzyć w zwałowisku skalnym sygnał z lamp górniczych, używanych przez poszukiwanych. Według szacunków, są one 10-20 m od zastępów ratowniczych.

Ratownicy starali się początkowo dotrzeć do uwięzionych z dwóch stron zwałowiska, teraz zastępy ratownicze są przerzucane na tę stronę, z której prawdopodobnie będzie bliżej do poszukiwanych.

W rozmowie z PAP wiceminister potwierdził, że po odebraniu sygnału z lamp doszło do przegrupowana sił. Pod ziemią działa sześć pięcioosobowych zespołów ratowniczych, które starają się jak najszybciej dotrzeć do górników.

"Myślę, że w miarę zbliżania się do tych górników jest szansa - rzecz jasna na to liczymy - że któryś z nich odezwie się lub w inny sposób da znak. Wszystko wskazuje na to, że jest tam też możliwość np. uderzenia w rurę" - wskazał Pyzik.

"Możliwe są różne scenariusze, na ten moment mamy nadzieję, że to się wszystko dobrze zakończy, ale niestety - to jest sygnał z lampek, a nie od tych ludzi" - zaznaczył i podkreślił, że akcja jest trudna.

"Specyfika tego miejsca z jednej strony daje jakąś nadzieję, że może ci ludzie się uratowali, ale z drugiej strony, takie tąpnięcie to jest sekunda, to mało czasu, by człowiek się zorientował w sytuacji i wybrał właściwą (...) drogę ucieczki" - wskazał wiceminister.

Do wstrząsu w tzw. ruchu Bielszowice - części należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej - doszło w sobotę przed godz. 9. w rejonie jednej ze ścian, 780 metrów pod ziemią. W bezpośrednio zagrożonym rejonie było trzech pracowników, pracujących przy remoncie rurociągu. Jeden z nich, sztygar, zdołał wycofać się bez obrażeń. Poszukiwani są dwaj ślusarze w wieku 31 i 42 lat.