Wicepremier rozwiewa wątpliwości. Górnicy nie mają co liczyć na podwyżki

Polskiej Grupy Górniczej nie stać obecnie na 12 proc. podwyżki płac, jakich domagają się związkowcy z tej spółki - oświadczył wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W kopalniach PGG odbył się w poniedziałek dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

- Cały czas jest oczekiwanie 12-proc. podwyżki wynagrodzeń. Polskiej Grupy Górniczej na takie podwyżki nie stać. Mówimy o firmie, która w tej chwili nie przynosi zysków - powiedział Sasin w telewizji wpolsce.pl.

- Zysk nominalny jest bardzo niewielki, a po odpisach firma będzie wykazywała stratę. Trudno w tej sytuacji szukać dodatkowych pieniędzy w budżecie PGG na tak jednak wysokie oczekiwania płacowe - dodał.

Sasin zaznaczył, że "będziemy dalej rozmawiać, szukać jakiegoś kompromisu", bo stronie rządowej nie zależy na eskalowaniu protestu i - jak dodał - ma nadzieję, ze stronie związkowej także na tym nie zależy. - Bo to tylko pogorszy sytuację Grupy - podkreślił.

Przypomnijmy, że w poniedziałek rano w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej - największej górniczej spółki odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się podwyżki płac o 12 proc. oraz działań na rzecz poprawy sytuacji górnictwa: zapewnienia zbytu węgla do krajowej energetyki i zmniejszenia importu tego surowca. Sprzeciwiają się też - jak mówią - planom "cichej likwidacji kopalń".

Według zarządu PGG, przy podziale pieniędzy między pracowników spółki, musi się ona posługiwać się wyłącznie takimi środkami, które zostały wypracowane w spółce.



- Z tak wypracowanych zysków PGG przekazała pracownikom dodatkowo 1,1 mld zł na wynagrodzenia. Płace w spółce są o połowę wyższe niż przeciętnie w regionie. PGG jest otwarta na kontynuowanie rozmów o podwyżkach i gotowa przekazać dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia wtedy, gdy takie środki pojawią się, zostaną wypracowane - brzmi opublikowane w poniedziałek stanowisko zarządu spółki. - Trudno nie zgodzić się z tym stanowiskiem zarządu Polskiej Grupy Górniczej - skomentował Sasin.

Strajk i co dalej?

Po dwugodzinnym strajku kopalnie wróciły do normalnej pracy. - Nie mieliśmy sygnałów o jakiś nadzwyczajnych zdarzeniach - poinformował w poniedziałek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.



Firma chce kontynuować rozmowy o podwyżkach po podsumowaniu wyników finansowych pierwszego półrocza.



Po zakończeniu strajku ostrzegawczego związkowcy poinformowali, że jeszcze w poniedziałek delegacje związków zawodowych odwiedzą biura poselskie niektórych wybranych w regionie posłów PiS - m.in. biuro premiera Mateusza Morawieckiego.



- Chcemy przekazać posłom z naszego regionu informacje o problemach Polskiej Grupy Górniczej i całej branży. Parlamentarzyści ze Śląska powinni zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Przygotowaliśmy też dla nich specjalne prezenty - powiedział szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek, nie zdradzając bliższych szczegółów planowanej wizyty w biurach posłów.



O 10.00 związkowcy przyjdą do biura poselskiego premiera Mateusza Morawieckiego przy ul. Warszawskiej w Katowicach, zaś w południe w Wodzisławiu Śląskim odwiedzą biuro wiceministra aktywów państwowych Adama Gawędy, odpowiedzialnego w tym resorcie za sprawy górnictwa. W tym czasie wiceminister ma uczestniczyć w organizowanej w Katowicach konferencji o zagospodarowaniu terenów pogórniczych. Zaplanowano też briefing prasowy z jego udziałem.



Czytaj także: Prezes PGG do górników: bądźmy ostrożni, bo widzimy, co dzieje się wokół górnictwa