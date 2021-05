Wiceprezes JSW zwróci odprawę, którą otrzymał po odwołaniu z funkcji

Nowy wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ds. handlu Włodzimierz Hereźniak, zgodnie z przepisami, zwróci odprawę pieniężną, jaką otrzymał po styczniowym odwołaniu z funkcji prezesa firmy - poinformowała w czwartek JSW.

Odwołanie Włodzimierza Hereźniaka z funkcji prezesa kosztowało JSW ok. 360 tys. zł, na które składają się odprawa i zakaz konkurencji.

Rzecznik JSW zapewnił, że wiceprezes Hereźniak postąpi zgodnie z obowiązującym prawem i zwróci otrzymane w związku z odwołaniem środki.

Jest zobowiązany do zwrotu odprawy do 12 maja 2021 r., czyli do siedmiu dni od objęcia stanowiska wiceprezesa zarządu - poinformował Sławomir Starzyński.

Włodzimierz Hereźniak kierował jastrzębską spółką przez niespełna półtora roku. 18 stycznia rada nadzorcza odwołała go z funkcji prezesa zarządu bez podania przyczyn. Natomiast 5 maja, w wyniku przeprowadzonego przez radę konkursu, były prezes objął stanowisko wiceprezesa JSW ds. handlu.

"Powoływanie i odwoływanie członków zarządu leży w kompetencjach Rady Nadzorczej JSW. W związku z tym to Rada Nadzorcza jest władna do informowania o swoich decyzjach i ich argumentacji" - poinformował w czwartek rzecznik JSW Sławomir Starzyński, pytany o powrót b. prezesa do spółki.

Wcześniej portal o2.pl poinformował, że odwołanie Hereźniaka z funkcji prezesa kosztowało JSW ok. 360 tys. zł, na które składają się odprawa i zakaz konkurencji. Rzecznik JSW nie skomentował podanych przez portal kwot, zapewnił jednak, że wiceprezes Hereźniak zwróci otrzymane w związku z odwołaniem środki.

"Postąpi zgodnie z obowiązującym prawem i zwróci odprawę. Stanowisko objął dnia 5 maja 2021 r. Pan Włodzimierz Hereźniak jest zobowiązany do zwrotu odprawy do 12 maja 2021 r., czyli do siedmiu dni od objęcia stanowiska wiceprezesa zarządu" - poinformował Sławomir Starzyński.

Informacje portalu o odprawie dla b. prezesa spółki przekazały w czwartek mediach społecznościowych śląskie struktury Platformy Obywatelskiej. "Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej wrócił były prezes Włodzimierz Hereźniak. Trzy miesiące jego nieobecności - został odwołany w styczniu - kosztowały JSW ok. 360 tys. zł, na które składają się odprawa i zakaz konkurencji" - napisali na Facebooku działacze regionalnej PO.

"To jest farsa. Tak właśnie PiS rozdaje swoim stanowiska i marnuje pieniądze ciężko wypracowane przez górników. Przypominam, że JSW odnotowała 1,5 mld zł straty za 2020 rok" - napisał w czwartek na swoim facebookowym profilu poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski, będący jednym z głównych ekspertów tej formacji w dziedzinie górnictwa.

Według portalu o2.pl, b. prezes JSW otrzymał ok. 180 tys. zł odprawy, zaś przez kolejne sześć miesięcy miał dostawać równowartość wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji; ponadto miałby otrzymać dodatkowe 700 tys. zł po otrzymaniu absolutorium z wykonywania obowiązków prezesa. Rzecznik JSW nie odniósł się do podanych przez portal kwot, zapewniając o zwrocie odprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.