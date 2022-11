Wiceprezes PGG gwarantuje, że węgiel do samorządów dotrze przed świętami

Dajemy gwarancję jako PGG, że wszystkie samorządy, które zawarły z nami umowę dostaną węgiel w jak najszybszym czasie, jeszcze przed świętami - zapewnił wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. sprzedaży Adam Gorszanów.

Zapewnienia wiceprezesa PGG padły podczas wspólnej konferencji z przedstawicielem Kwalifikowanych Dostawców Węgla w Pabianicach, prezesem Gminnej Spółdzielni Pabianice Zbigniewem Stasiakiem.

W poniedziałek, 28 listopada, odbyła się tam narada związana z dystrybucją węgla do samorządów.

GS Pabianice jest Kwalifikowanym Dostawcą Węgla z kopalń PGG i do tej pory zajmował się transportem dla indywidualnych odbiorców, teraz będzie pośredniczyć w dystrybucji węgla do gmin w województwie łódzkim, także do Łodzi.

Problemy są sukcesywnie rozwiązywane i w sumie PGG dostarczyła już kilkanaście tysięcy ton węgla do samorządów

- Polska Grupa Górnicza ma podpisane umowy ze 137 gminami w województwie łódzkim, to jest około 160 tysięcy ton węgla, które powinniśmy dostarczyć do końca roku. Do ustalenia pozostały jeszcze kwestie logistyczne, w jaki sposób będziemy węgiel dystrybuować, przede wszystkim chcemy wykorzystywać transport kolejowy, ale również transport samochodowy dla tych dostaw. Jesteśmy gotowi, żeby je realizować - zaznaczył wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. sprzedaży Adam Gorszanów.

Zapewnił przy tym, że w czwartek, 1 września, pierwsze dostawy do Łodzi zostaną zrealizowane. Według niego ewentualne problemy są sukcesywnie rozwiązywane i w sumie PGG dostarczyła już kilkanaście tysięcy ton węgla do samorządów. Przypomniał, że dystrybucja węgla opiera się przede wszystkim o Kwalifikowanych Dostawców Węgla, co zacznie obniża koszty węgla.

Prezes Gminnej Spółdzielni Pabianice Zbigniew Stasiak powiedział, że właśnie rozpoczął wydawanie węgla mieszkańcom gminy Pabianice.

- W przypadku gminy Pabianice jesteśmy jednocześnie kwalifikowanym dostawcą, czyli podmiotem, który odpowiada za logistyczną stronę transportu pomiędzy Śląskiem, a centralną Polską, a jednocześnie mamy umowę na dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy Pabianice i pierwsze osoby węgiel zaczynają już odbierać - wyjaśniał Zbigniew Stasiak.

Zaznaczył, że są jeszcze kwestie, które należy dograć, takich jak dopracowanie umów, systemu komputerowego czy transportu kolejowego.

- Węgiel dystrybuowany przez samorządy wymaga dużego zaangażowania, robimy to pierwszy raz, ale jesteśmy już na końcu drogi - dodał prezes Stasiak.

Chodzi o to, by ochronić gospodarstwa domowe przed nadmiernym wzrostem ceny

Wiceprezes PGG Adam Gorszanów przypomniał założenia, jakie były podstawą wprowadzenia systemu.

- Chodziło o to, by ochronić gospodarstwa domowe przed nadmiernym wzrostem ceny. Proszę sobie przypomnieć, ile kosztował węgiel na składach prywatnych, które wykorzystywały i węgiel był powyżej 3 tysięcy złotych. Dzięki temu działaniu węgiel dla gospodarstw domowych będzie dostępny poprzez samorządy w cenie maksymalnej 2 tysięcy złotych. Dlatego podjęliśmy się tego zadania i je skutecznie realizujemy - podkreślił wiceprezes Gorszanów.

Polska Grupa Górnicza dostarcza węgiel dla samorządów w południowej i środkowej Polsce. W sumie to około pół tysiąca gmin. Gminy zgłaszały swoje zapotrzebowanie na węgiel poprzez portal cieplo.gov.pl. Oprócz PGG do obsługi zamówień gmin w całym kraju wyznaczono sześć podmiotów - spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, wskazanych przez ministra aktywów państwowych. Są to jeszcze: PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.