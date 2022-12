Więcej łańcuchów z Fasingu dla Szwedów

Producent łańcuchów Fasing przyjął zamówienia od firmy Gunnebo Industrier siedzibą w Szwecji. Dostarczy tam warte prawie ćwierć mln euro łańcuchy.

To kolejna umowa ze szwedzkim podmiotem. Łączna wartość dotychczasowych kontraktów sięgnęła już niemal 2,18 mln euro.

Gunnebo Industrier to firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji i sprzedaży wyrobów do transportu ładunków i innych powiązanych zastosowań. Należy do światowego potentata na tym rynku Grupy Crosby.

Samo Gunnebo Industries dostarcza produkty takie jak zblocza, koła linowe, komponenty do zawiesi łańcuchowych i linowych, szekle i łańcuchy, produkowane w Szwecji, Norwegii i USA.

Gunnebo Industries ma 9 oddziałów handlowych obejmujących wszystkie kontynenty, a także partnerów i dystrybutorów w dalszych 50 krajach.

Grupa Fasing jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firm produkujących łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego. Działa we wszystkich głównych segmentach rynku.

Z jej wyrobów korzysta ponad 4000 użytkowników.