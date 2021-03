Większość kopalń do likwidacji już przed 2030 r. Popyt na węgiel czeka załamanie

W projekcie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa kopalnie węgla energetycznego umiejscowiono na osi czasu w taki sposób, że miałyby one wydobywać węgiel do 2049 roku. - Nie wierzę w to, że uda się dotrzymać zobowiązań z porozumienia z 25 września 2020 roku, że kopalnie węgla energetycznego będą likwidowane według przyjętego wówczas harmonogramu i że potrwa to do roku 2049 - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Ziętek wskazuje, że energetyka już obecnie zmniejsza odbiór węgla do swoich elektrowni.

W tym roku tylko od Polskiej Grupy Górniczej energetyka nie będzie chciała odebrać siedmiu milionów ton węgla.

Ponadto przyjęta przez rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada drastyczny spadek zapotrzebowania na węgiel już do 2030 roku.

Będzie dramatyczny wzrost cen energii i ciepła