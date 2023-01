Wielka firma wydobywcza zgubiła radioaktywną kapsułę. Trwają poszukiwania

Grupa Rio Tinto zgubiła wysoce radioaktywną kapsułę gdzieś wzdłuż 1400-kilometrowej autostrady biegnącej przez pustynię Australii Zachodniej.

- Traktujemy ten incydent bardzo poważnie - przekazał 29 stycznia w oświadczeniu szef działu rudy żelaza w Rio Tinto Simon Trott. - Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo niepokojące i przepraszamy za alarm, jaki wywołał w społeczności Australii Zachodniej - zaznaczył.

Jak podaje Mining.com, gigant wydobywczy i rząd Australii Zachodniej próbują znaleźć widżet, który ma 8 milimetrów długości i zawiera niewielką ilość radioaktywnego izotopu cezu-137.

- Chociaż ryzyko dla ogółu społeczeństwa jest niskie, narażenie na tę substancję może spowodować oparzenia popromienne lub chorobę popromienną - poinformowano.

Widżet był elementem miernika używanego do pomiaru gęstości rudy żelaza. Rio Tinto wskazało, że radioaktywna kapsuła została odebrana z kopalni 12 stycznia przez firmę transportową i miała dotrzeć do składowiska w Perth 16 stycznia. Jej brak odkryto dopiero po otwarciu pojemnika do kontroli.

Rio Tinto to olbrzymi koncern zajmujący się wydobyciem surowców.