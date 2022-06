Wielki powrót węgla. Tak wojna pozbawia świat iluzji

Rząd Niemiec zapowiedział znaczne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z węgla. Holenderskie i austriackie elektrownie węglowe także mają pracować na pełnych obrotach. - My w Polsce jednak, jak na razie, bardziej zajęci jesteśmy dystrybucją deficytu, czyli dzieleniem czegoś, czego jeszcze nie posiadamy. Mamy już bowiem wiele pomysłów na to, jak handlować węglem. Tylko nie rozstrzygnęliśmy podstawowej kwestii, a mianowicie: skąd go wziąć - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Rzeczywistość wymusiła racjonalizm - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Realia są takie, że żaden z krajów Unii Europejskiej, a zwłaszcza Polska, nie stworzył energetycznej alternatywy dla węgla. Jedyne, co skutecznie w ostatnich latach realizowaliśmy, to odchodziliśmy od śląskiego węgla na rzecz węgla rosyjskiego. I teraz mamy za swoje. Podobna refleksja jest w wielu krajach UE: w Niemczech, Austrii, Czechach czy Holandii - dodaje Jerzy Markowski.

Jednocześnie podkreśla, że kraje te są w tej lepszej sytuacji, że u nich udział węgla w bilansie energetycznym jest jednak niższy niż w przypadku Polski.

- A co najważniejsze, wszystkie te kraje pozostawiły elektrownie węglowe jako alternatywę na czas nadzwyczajny, nie likwidując ich - zaznacza Markowski. - Dlatego mają o tyle łatwiejszą sytuację, że pozostały im tylko dwa dylematy energetyczne. Po pierwsze: skąd wziąć węgiel. I to nie tak, jak w przypadku Polski, węgiel gruby dla celów ciepłowniczych, ale miał węglowy dla celów energetycznych, który jest łatwiej dostępny na rynku. A ten drugi dylemat dotyczy obecnych cen węgla, które będą dawały fatalne skutki społeczne w wielkości wprost proporcjonalnej do udziału węgla w bilansie energetycznym kraju. My w Polsce jednak, jak na razie, bardziej zajęci jesteśmy dystrybucją deficytu, czyli dzieleniem czegoś, czego jeszcze nie posiadamy. Mamy już bowiem wiele pomysłów na to, jak handlować węglem. Tylko nie rozstrzygnęliśmy podstawowej kwestii, a mianowicie: skąd go wziąć - podkreśla Markowski.

- Reasumując - w całej tej konsekwencji powrotu do węgla można by powiedzieć, że żyliśmy w świecie iluzji, który dramatycznie zweryfikowała i nadal weryfikuje wojna na Ukrainie - zaznacza Jerzy Markowski. - Lekcja z węglem powinna być dla rządzących nauczką, że trzeba zawczasu zweryfikować bezkrytyczne podchodzenie do wszelkich deklaracji o odchodzeniu od samochodów spalinowych oraz innych mrzonek, które, jak się okazuje, są kosztowne. A co najważniejsze - dramatyczne w skutkach, również społecznych - podsumowuje Jerzy Markowski.

