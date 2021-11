Wielu górników skorzystać z osłon socjalnych

Niespełna 1,2 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej będzie mogło skorzystać z osłon socjalnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa - podała PGG. To ponad 400 osób mniej niż wnioskowało o urlopy przedemerytalne lub jednorazowe odprawy pieniężne.

Wnioski pracowników zainteresowanych osłonami były przyjmowane w kopalniach od 22 października do 2 listopada.

Łącznie wpłynęło ponad 1,6 tys. zgłoszeń, z których 900 dotyczyło urlopów górniczych, a 710 - jednorazowych odpraw pieniężnych.

W tym tygodniu zakończył się zasadniczy etap weryfikacji wniosków przez dyrektorów kopalń.

W zatrudniającej ok. 22 tys. osób Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która w końcu grudnia przekaże do SRK ruch Jastrzębie III, z osłon ma skorzystać - według informacji spółki - 615 pracowników. Chętnych było prawie trzykrotnie więcej.



Podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania oddziału Jastrzębie III do SRK ma nastąpić 30 lub 31 grudnia br., zaś "wydanie przedmiotu umowy", czyli przekazanie wydzielonego majątku wraz z załogą do spółki restrukturyzacyjnej - 1 stycznia 2022 r.



Wnioski dotyczące chęci skorzystania z osłon socjalnych do 2 listopada przyjmowała też spółka Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary. Przekazała ona już zbędny majątek do SRK w 2018 roku.



Zgoda na odejście pracownika może być udzielona tylko wtedy, gdy zapewnione będzie niezakłócone funkcjonowanie kopalni. Szacuje się, iż za pośrednictwem PGG na osłony ma odejść ok. 150 pracowników bytomskiej kopalni.