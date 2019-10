Wiercenia kierunkowe dla odmetanowania sprawdzają się w PGG

Minął rok, odkąd w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) rozpoczęto samodzielne wdrażanie technologii wierceń kierunkowych dla odmetanowania ścian w kopalniach należących do spółki.

Istotnie wpływają również na zmniejszenie zakresu i ilości otworów do odmetanowania, wierconych do tej pory metodą tradycyjną tzw. zbiorami, które wykonywane są w bliskim sąsiedztwie frontów ścianowych, tj. z wyrobisk przyścianowych.Realizując strategię i dalszy kierunek rozwoju ZGRI, w tym roku planuje się zakup kolejnej wiertnicy kierunkowej i wdrożenie tej technologii w następnej kopalni PGG, w której prowadzona będzie eksploatacja pokładów silnie zagrożonych metanowo.Otwory kierunkowe do odmetanowania pokładów węgla to efektywne odgazowanie złoża, ale głównie poprawa bezpieczeństwa i większe gospodarcze wykorzystanie metanu, będącego kopaliną towarzyszącą przy eksploatacji pokładów węgla.Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa zatrudniająca około 42 tys. osób. Koncentruje się ona głównie na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.