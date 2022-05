Wirtualna rzeczywistość zadba o bezpieczeństwo górników JSW

Technologia wirtualnej rzeczywistości zostanie wykorzystana w procesie szkolenia pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy górników. Cyfrowy projekt edukacyjny – SENSE VR jest w końcowej fazie prac badawczych.

To wspólne przedsięwzięcie konsorcjum zawiązanego przez JSW Innowacje z JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Głównym Instytutem Górnictwa.

Istotnym elementem projektu jest ścisła współpraca pomiędzy każdym z trzech konsorcjantów.

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

- Bezpieczeństwo pracy jest jednym z kluczowych elementów kształcenia kadr Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tych działaniach, technologia VR otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości - zaznacza Aldona Urbanek z JSW Szkolenie i Górnictwo.

- Realistyczne odwzorowanie pracy pod ziemią w cyfrowej przestrzeni, pozwala kursantom nie tylko utrwalić i uzupełnić wiedzę teoretyczną, ale wykształcić właściwe procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, których nie bylibyśmy w stanie stworzyć w realnych warunkach - dodaje Aldona Urbanek.

- Opracowane scenariusze szkoleń obejmują faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe, które miały miejsce w kopalniach węgla kamiennego w ostatnich latach - wskazuje Szymon Łagosz z Głównego Instytutu Górnictwa.

- Ich wybór dokonany został w oparciu o analizę dokumentacji pozyskanej z WUG oraz raportów o stanie BHP JSW SA. Fabuła szkoleń jest projektowana w sposób, który umożliwia uczestnikom wybór indywidualnej ścieżki postępowania oraz daje im możliwość realnego wpływu na sposób ich zakończenia - dodaje Szymon Łagosz.

Nowoczesne narzędzie edukacyjne

Liderem projektu jest spółka JSW Innowacje, która jest też głównym wykonawcą części programistycznej, tworząc aplikację wykorzystującą technologię wirtualnej rzeczywistości.

- Oprócz opracowania szaty graficznej oraz modeli 3D maszyn i obiektów uwzględnionych w scenariuszu przez GIG, tworzymy środowisko VR w którym jednocześnie będzie mogło ze sobą współdziałać do 5 kursantów. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie także zaadoptowanie algorytmów śledzących tak, by aplikacja samodzielnie dostosowywała się do umiejętności i poziomu kompetencji osoby szkolonej - wyjaśnia Krzysztof Kaźmierczak, kierownik zespołu projektowego V w JSW Innowacje.

Dydaktyczna część projektu należy do spółki JSW Szkolenie i Górnictwo. Tamtejsi instruktorzy prowadzą próbne zajęcia, podczas których górnicy testują działanie aplikacji, zgłaszając swoje zastrzeżenia i uwagi.

Na ich podstawie zespół JSW Innowacji ulepsza działanie oprogramowania. W ten sposób powstaje nowoczesne narzędzie edukacyjne. Pozwoli ono skuteczniej i efektywniej podnosić poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko wśród górników, ale też osób rozpoczynających pracę w grupie kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

