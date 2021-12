Wizja lokalna w rejonie wypadku w kopalni Bielszowice

Przedstawiciele nadzoru górniczego przeprowadzili w środę wizję lokalną w wyrobiskach kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, gdzie po silnym sobotnim wstrząsie jeden górnik zginął, a drugi odniósł obrażenia. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, rejon wypadku może zostać otamowany.

Postępowanie w sprawie wypadku - niezależnie od śledztwa prokuratury - prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Wstępne ustalenia z oględzin oraz zalecenia dotyczące przyszłości tego rejonu mają być przekazane w czwartek.

Zdaniem specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa okazało się, że wstrząs był o magnitudzie rzędu 2,9.

Tamy izolacyjne

Silny wstrząs

Początkowo szacowano, że sobotni wysokoenergetyczny wstrząs, w wyniku którego zginął górnik, miał magnitudę ok. 2,5 w popularnej skali Richtera. Po weryfikacji przez specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa okazało się, że wstrząs był silniejszy, o magnitudzie rzędu 2,9. W górniczej skali to tzw. siódemka - jeden z najsilniejszych notowanych na Śląsku wstrząsów.



W wyniku tąpnięcia wyrobisko zostało całkowicie zniszczone na odcinku ponad 50 metrów. Ratownicy posuwali się bardzo powoli, usuwając rumosz skalny i zniszczone metalowe konstrukcje, m.in. elementy znajdującego się w chodniku przenośnika; wykonano też przekop pod jego trasą. Głównie z tego powodu od zlokalizowania w poniedziałek zmarłego 42-górnika do jego wydostania z zawału i przetransportowania na powierzchnię minęła ponad doba.



Rudzkie kopalnie, gdzie eksploatacja górnicza prowadzona jest od ponad 200 lat, są szczególnie zagrożone tąpaniami. Obecnie nie wiadomo, czy w ogóle możliwe będzie wznowienie eksploatacji węgla ze ściany wydobywczej w rejonie wypadku.