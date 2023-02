Wkrótce ma zapaść wyrok śmierci na polskie górnictwo

W przyszłym miesiącu, 23 marca, Parlament Europejski ma głosować nad dyrektywą metanową. Może się okazać, że to gwóźdź do trumny polskiego górnictwa.

Polskich kopalń nie będzie stać na to, żeby zapłacić kary

- Jeżeli nic się nie zmieni, to dyrektywa wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. A więc zdecydowana większość kopalni w Polsce nie będzie spełniała tych kryteriów, bo one emitują metan w wielkości od 8 do 14 ton na 1000 ton wydobytego węgla - podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” z 6 lutego 2023 roku.

- Doprowadzi to do tego, że będą na nie nakładane olbrzymie kary. Przy tym system EU ETS to może być igraszka. Wiele wskazuje na to, że żadnej polskiej kopalni nie będzie stać na to, żeby zapłacić kary - zaznacza Bogusław Hutek.

I wskazuje, że to wyrzuca z rynku polskie kopalnie. Ta dyrektywa ma wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku ma też objąć kopalnie węgla koksowego.

Bogusław Hutek odnosi się też między innymi do kwestii umowy społecznej dla górnictwa.

- Uważamy, że tę umowę, która została zawarta 28 maja 2021 roku trzeba w końcu notyfikować w UE - ocenia Bogusław Hutek w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” z 6 lutego 2023 roku.

- Jeżeli się okaże, że nie ma możliwości zablokowania dyrektywy metanowej, to będę wiedział, dlaczego od dwóch lat nie notyfikowano tego dokumentu. Robiono teatr, prowadzono z nami rozmowy, a ktoś wiedział, że i tak kopalnie będą musiały być zamknięte, i to już w 2027 roku - dodaje.

Bogusław Hutek: obawiamy się, że rząd się na to zgodził

Bogusław Hutek zaznacza, że dyrektywa metanowa jest teraz największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki i naszej suwerenności.

- Obawiamy się, że rząd się na to zgodził - mówi Bogusław Hutek.

- Ponieważ premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zależy na pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy. I my się boimy tego, że za pieniądze, które są przecież stosunkowo niskie w skali całego kraju, wyrażono zgodę na pewne elementy tej dyrektywy. Czy doszło do przehandlowania polskiego górnictwa w zamian za środki z KPO? Tego nie wiemy, ale chcemy się dowiedzieć. I o to zapytamy przedstawicieli rządu. Jeżeli usłyszymy, że wszystko zostało już ustalone i zmian nie będzie, to wtedy idziemy w permanentną akcję protestacyjną - podkreśla Bogusław Hutek.