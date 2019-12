Wkrótce może być znacznie gorzej i to nie tylko w górnictwie

Rząd wskazuje, że ostatni szczyt UE zakończył się dla Polski sukcesem, bowiem nasz kraj jako jedyny został wyłączony z obowiązku wdrożenia pełnej „neutralności klimatycznej” do roku 2050. Opozycja wskazuje z kolei, że postawa premiera zatrzyma kraj w rozwoju. Są też opinie, że ostateczną decyzję przesunięto na czerwiec. - Nie znamy żadnego dokumentu w tej sprawie - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności. - Na razie polegamy wyłącznie na tym, co nam przekazuje rząd - dodaje Hutek.

Zaznacza też, że unijni liderzy przyjęli tak zwany Nowy Zielony Ład zakładający między innymi zwiększenie poziomu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz podwyższenie cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z jednoczesnym zmniejszeniem ilości tych uprawnień na rynku.- Polska z obowiązku wdrożenia tego programu ma być wyłączona, ale z konieczności zakupu praw do darmowych emisji wyłączona raczej nie będzie - podkreśla Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Wraz z zaostrzaniem polityki klimatycznej Unii Europejskiej ceny emisji będą rosły, więc konsekwencje "Nowego Zielonego Ładu" odczujemy, choć formalnie będziemy realizować wolniejszą ścieżkę dochodzenia do "neutralności klimatycznej". Nie sądzę, by znany z antypolskich wystąpień komisarz Frans Timmermans, który w tej kadencji Komisji Europejskiej odpowiada za sprawy klimatyczne, chciał pójść Polsce na rękę - podsumowuje Bogusław Hutek.Zobacz też: Gdybyśmy nagle zlikwidowali kopalnie, klimat by się nie poprawił. Ale stałoby się coś gorszego