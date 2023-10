Włączą bloki węglowe na ratunek

Republika Południowej Afryki podała, że ​​jej państwowe przedsiębiorstwo energetyczne doda do końca roku 2400 megawatów mocy do napiętej sieci energetycznej kraju.

Jak wskazuje Bloomberg, ta dodatkowa moc pojawi się po ponownym uruchomieniu przez Eskom Holdings SOC Ltd. trzech bloków w Kusile, jednej ze swoich nowszych elektrowni węglowych.

Powiedział o tym 1 października minister energii elektrycznej Kgosientsho Ramokgopa. Kolejny blok zostanie oddany do użytku w grudniu, co docelowo zapewni dostęp do sieci kolejnych 800 megawatów.

Republika Południowej Afryki wprowadza rekordowe przerwy w dostawie prądu, aby zapobiec całkowitemu załamaniu się sieci, podczas gdy Eskom stara się zaspokoić popyt ze swoich starych elektrowni węglowych. Rząd obiecał położyć kres awariom. Bloki Kusile wracają do pracy po uzyskaniu zwolnień z emisji dwutlenku siarki.