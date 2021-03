Właściciel kopalni: "Walczymy o przetrwanie"

- Nie mamy problemów ze zbytem węgla na rynku, ale balansujemy na krawędzi. Dlatego, że cena sprzedaży jest praktycznie ceną wydobycia - niewiele nam tu zostaje - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Mariusz Ornat, właściciel i prezes prywatnej kopalni węgla kamiennego Eko-Plus.

Co tu dużo mówić: nie jest ciekawie. Walczymy o przetrwanie. A banki - słysząc, że chodzi o biznes węglowy - nawet nie chcą z nami rozmawiać. Odbiorcy płacą nam od razu, lecz przez to uzyskujemy takie ceny, jakie uzyskujemy. Sprzedajemy tym odbiorcom, którzy płacą od razu, ale to także przekłada się na ceny.- I to jeszcze jak! Przykładowo: jeżeli chodzi o obudowy, to kosztowały 2700 zł za tonę, a teraz już 3600 zł za tonę. A zatem nastąpił wzrost cen na jednej tonie o 900 zł. Ceny paliwa też poszły w górę.- W gospodarce mamy do czynienia z sinusoidą: okresy koniunktury przeplatają się z okresami dekoniunktury. Jeżeli ktoś przetrzyma zapaść, to potem może się odbić od dna. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. Walczymy!Wprowadzamy także zmiany pod kątem technicznym, usprawniamy kwestie wydobycia i odstawy. Wszystko po to, żeby obniżyć koszty.- Przede wszystkim złapać stabilną płynność. Sądzę, że to realne i możliwe do wykonania. Marzec zapowiada się dobrze. Powinniśmy być w nim 500 tysięcy złotych na plusie. Nawet 16 tysięcy ton powinniśmy wydobyć w tym miesiącu...- Sądzę, że powinny. Czas pokaże, jak będą się one kształtować.- Tu już wchodzimy w wielki przemysł, to zupełnie inna bajka niż nasza... To trochę tak, jakby pan pytał jeżdżących rowerami, jak należy prowadzić tira.Generalnie w Polsce często to, co pozostało, podtrzymuje się w sztuczny sposób. Taki jest efekt utrzymywania poszczególnych branż przez państwo.W państwowym górnictwie nie wystarczy, że w danej spółce na przykład zmieni się prezes, to bowiem nie przełoży się na większą efektywność. Tutaj generalnie kłania się nam niewydolność spółek państwowych. U nas - mówiąc o górnictwie - trzeba też pamiętać o licznych kooperantach: proces likwidacji kopalń będzie się przekładał na ich coraz to większe problemy.Czytaj także: Przestawienie na węgiel koksowy może zrobić z tych kopalń zyskowne zakłady - Generalnie w Europie stawia się teraz na nowe technologie, na rozwiązania innowacyjne. A nacisk na wydobycie surowców można zaobserwować raczej w krajach Azji. Jestem za tym, by u nas nadal działało wydobycie węgla, ale - przy wysokich kosztach eksploatacji - nie wszędzie ma to sens.Trzeba też pamiętać o presji ze Wschodu, w tym głównie z Rosji. Kierując na nasz rynek tani węgiel, Rosjanie będą mogli wpłynąć na coraz szybsze kurczenie się naszego rodzimego wydobycia.